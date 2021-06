O drona militara a fost recuperata din Marea Neagra de un echipaj al Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM). Drona a fost predata MApN. Potrivit ARSVOM, drona, care este destul de mare, a fost gasita la 17 mile in larg. Parea ca plutește de mai multe zile in deriva și nu […] The post VIDEO/ FOTO Drona militara, descoperita in Marea Neagra. Preluata de MApN appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .