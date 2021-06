Stiri pe aceeasi tema

- Doi ursi care au intrat, joi, in curtea unei pensiuni din Sacele, judetul Brasov, si care nu au putut fi indepartati timp de aproximativ doua ore au fost tranchilizati si transportati la o distanta de aproximativ 10 kilometri, in padure.

- Romania a ajuns la un surplus de doze de vaccin anti-COVID, din cauza interesului scazut al populației pentru imunizare, astfel ca autoritațile au decis sa ceara suspendarea livrarii unor loturi și inchiderea unor centre de vaccinare. Potrivit secretarului de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu,…

- O racheta antigrindina de circa jumatate de metru a ajuns, marți dupa-amiaza, intr-o curte din comuna Biliești. Din fericire, racheta a cazut la 2-3 metri de casa, iar nimeni nu a fost ranit, arata monitoruldevrancea.ro. Proprietarii casei au anunțat Poliția, iar la fața locului au ajuns aseara și reprezentantii…

- Incident grav pe calea ferata. Un tren Regio plecat de la București, care transporta peste 100 de persoane, a ramas fara frane in zona garii Golești. Mai mulți pasageri au suferit atacuri de panica și au avut nevoie de ingrijiri medicale. CFR Calatori a trimis o comisie de cercetare la Golești, pentru…

- Maratonul de vaccinare anti-Covid de pe promenada Cazinoului Constanța va debuta pe 15 mai, campania “VENI, VIDI, VICI” incluzand și testare pentru virusul Hepatic C. Autoritațile din Constanța au anunțat ca o echipa mobila se va afla pe promenada Cazinoului Constanța intre orele 10.00 – 18.00, imunizarea…

- Doi soți din satul Minieri, comuna prahoveana Filipeștii de Padure, au murit la un interval de cateva ore la spitalul județean de urgența, dupa ce au fost diagnosticați cu coronavirus. Cu trei zile inainte de a ajunge la spital, cei doi s-au vaccinat anti-covid cu Pfizer, susține fiul victimelor, potrivt…