VIDEO – FOTO Condiții inumane într-un cămin de bătrâni din județul Brașov In urma unui control desfașurat intr-un camin de batrani din județul Brașov, comisarii OPC au gasit mizerie de nedescris. Imaginile pe care le vedeți sunt dintr-un camin de batrani din Județul Brașov. Este inadmisibil ca persoanele cu handicap și chiar fara discernamant sa fie tratate in condiții de acest gen! Instituția pe care o reprezint va desfașura in urmatoarea perioada mai multe controale la unitați similare cu aceasta pentru a constata daca legislația in vigoare este respectata și pentru a aplica masuri imediate acolo unde se va impune. Interesul nu este acela de a sancționa, dar dorim… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Blocurile noi, dar si cele existente ce vor fi renovate trebuie sa respecte, din 2020, noi standarde privind temperaturile din interior, calitatea aerului, nivelul de zgomot si iluminatul, pentru a asigura un climat interior sanatos si confortabil, potrivit programului Romania Eficienta, scrie agerpres.…

- Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorului (CJPC) Covasna a amendat cu 12.000 de lei un camin de batrani din municipiul Targu Secuiesc, pentru o serie de nereguli descoperite in urma unui control. Comisarul sef-adjunct, Mircea Diacon, a precizat ca in frigiderul si congelatorul unitatii au…

- Primaria Brașov a publicat astazi in sistemul electronic de achiziții publice anunțul pentru organizarea licitației in vederea intocmirii Proiectului Tehnic in vederea consturirii unui corp nou la Liceul de Arte Plastice „Hans Mattis-Teutsch”. Imobilul are un regima de inaltime parter plus trei etaje,…

- Județul Brașov se afla printre cele mai bogate județe, din punct de vedere al PIB-ului pe cap de locuitor, arata datele publicate de Comisia Naționala de Prognoza. Cele mai prospere județe ale țarii, prin prisma Produsului Intern Brut (PIB) pe cap de locuitor, sunt municipiul București, Clujul, Timișul,…

- Moarte extrem de ciudata pentru doi soți din Siret. Aceștia și-au pierdut viața sambata, in jurul orei 14.00, in baia din sauna publica a orașului Siret. Pana in acest moment nimeni nu are o explicație a ceea ce s-a intamplat. Echipele societații de gaz au infirmat ca la sauna din Siret ar fi ...

- Polițiști din cadrul Biroului de Investigații Criminale Brașov au reținut un barbat in varsta de 42 ani, din localitatea Apața, Brașov, banuit de savarșirea infracțiunii de ”furt calificat”. Cu ocazia cercetarilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca barbatul in cauza, prin folosirea de calitați…

- Reportaj in miezul dorinței de a vota, observata intr-una dintre cele mai vulnerabile situații psihologice și legale. Ce s-a intamplat la un camin de batrani unde oameni de 100 de ani sau aflați in diverse stadii de suferința psihica vad in vot accesul la apartenența sociala. Legea nu poate interzice…

- Primaria Municipiului Mangalia, judetul Constanta organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual de executie vacant de asistent medical debutant din cadrul Caminului de Batrani.Conditii specifice pentru ocuparea postului: studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat; diploma…