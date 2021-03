Stiri pe aceeasi tema

- Targoviștenii vor evolua azi in faza sferturilor a Cupei Romaniei, contra aceleiași U Craiova, formația pe care a invins-o Post-ul Chindia – Craiova de la 20:30 in sferturile Cupei! Targoviștenii vor in semifinale! Sa-i incurajam! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Chindia primește vizita Craiovei, de la ora 20:00. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, TV Telekom Sport 1 și Look Sport+. Vezi AICI programul etapei #25! CHINDIA - CRAIOVA, liveTEXT de la 20:00 Click AICI pentru live+statistici! CHINDIA - CRAIOVA, echipe probabile CHINDIA: 25. Aioani…

- Craiova se teme de gazonul de la Buzau inaintea meciului cu Chindia. Ieri s-a jucat acolo Gloria - Rapid (0-0), maine va fi meciul din Liga 1, iar marți un alt duel intre cele doua formații din prima divizie, in „sferturile” Cupei Romaniei. In lipsa unui stadion propriu, Chindia se plimba prin țara.…

- Formatia Gaz Metan Medias a învins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Chindia Târgoviste, într-un meci din etapa a XXII-a a Ligii I.Golul a fost marcat de Ronaldo Deaconu, în minutul 37, din penalti.În urma acestui rezultat, cele doua echipe se…

- Echipele de volei masculin Arcada Galati, SCM Craiova, Unirea Dej si Dinamo Bucuresti s-au calificat, vineri, in semifinalele Cupei Romaniei, dupa ce au obtinut victorii in faza sferturilor de finala ale competitiei, la turneul de la Cluj-Napoca. Articolul Unirea Dej, Arcada Galati, SCM Craiova și Dinamo,…

- Arcada Galați, Dinamo București, SCMU Craiova și Unirea Dej sunt semifinalistele Cupei Romaniei la volei masculin. Partidele se joaca sambata, la Cluj-Napoca. Cine e marea favorita? Favoritele s-au impus fara probleme in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, disputate vineri, la Cluj-Napoca. Cel…

- CSM Arcada Galati o va infrunta pe CS Dinamo Bucuresti, in timp ce SCM U Craiova va primi replica Unirii Dej in semifinalele Cupei Romaniei la volei masculin, care are loc in Sala Sporturilor ''Horia Demian'' din Cluj-Napoca. Vineri, in semifinale, CSM Arcada Galati a trecut…

- Echipa masculina de volei SCMU Craiova a reusit un meci aproape perfect cu SCM Zalau, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Trupa lui Danut Pascu s-a impus cu 3-0 (29-27, 25-23, 25-22), la capatul unei partide extrem de echilibrate, decise la doar cateva puncte. Cele doua formatii au fost extrem…