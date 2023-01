Stiri pe aceeasi tema

- Crestinii ortodocsi de rit vechi sarbatoresc vineri, 6 ianuarie, Ajunul Nasterii lui Iisus Hristos. In aceasta zi, credinciosii tin post negru pana la aparitia primei stele pe cer. Traditia respectarii postului negru pana la aparitia primei stele de pe cer este legata de legenda Stelei de la Betleem,…

- Tinerii din comuna Morteni pastreaza un obicei unic in lume cunoscut ca Steag sau Geavrele, o denumire de origine turca. Conform tradiției o saptamana – doua inaintea Bobotezei, baietii iau de la femeile mai in varsta geavrele, adica batiste. In ajunul Bobotezei, se strang la o gazda, unde le cos pe…

- Boboteaza – 6 ianuarie: in aceasta data, Biserica sarbatorește Botezul Domnului. Reprezinta botezul in apa Iordanului a Mantuitorului Iisus Hristos de catre Sfantul Ioan Botezatorul. In aceasta perioada, preoții sfințesc apele. In amintirea botezului lui Iisus Hristos in Iordan si a aratarii Sfintei…

- Primaria și Consiliul Local al comunei Lunca Bradului au marcat sfarșitul de an printr-un eveniment de suflet joi, 29 decembrie, la Caminul Cultural din Lunca Bradului, gazda unui spectacol de colinde la care au onorat cu prezența soliști și ansambluri din comuna care au adus un frumos cadou locuitorilor…

- Traditia inceputului de an la Lunca Tecii se leaga de Balul Ionilor, eveniment de traditie pentru luncani. Așa se face ca sambata, 7 ianuarie, luncanii vor organiza o noua ediție a tradiționalului Bal al Ionilor, gazduit și in acest an de Caminul Cultural din Lunca Tecii. Vestea balului adusa de calareți…

- Sambata, 19 noiembrie 2022, incepand cu ora 18:00, Caminul Cultural din Baiuț va fi gazda evenimentului Katalin Bal. „Pentru ca locuitorii comunei Baiuț sunt obisnuiti inca de pe vremea cand functiona mina sa fie cu toții IMPREUNA, indiferent daca sunt romani, maghiari sau de alta nationalitate, ca…

- Octombrie, tradiția se pastreaza cu sfințenie la Vulcana Pandele unde a avut loc Festivalul Dovleacului, atracția tuturor participanților a fost placinta cu dovleac de 20 de metri, placinta aniversara pentru cea de-a XX-a editie a Festivalului. Ca de fiecare data organizatorii Primaria si Consiliul…