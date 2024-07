VIDEO, FOTO: Băile Sărate, readuse la viață la Jabenița 13 iulie 2024 va ramane una de neuitat pentru locuitorii localitații Jabenița, comuna Solovastru, ziua in care Baile Sarate Jabenița au revenit in atenție, readuse la viața de Ioan Țogorean, cel care in luna mai a acestui an a decis sa cumpere ștrandul cu apa sarata de la Jabenița și sa-l readuca la viața dupa […] Post-ul VIDEO, FOTO: Baile Sarate, readuse la viața la Jabenița apare prima data in… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Porțile Bailor Sarate Jabenița s-au redeschis azi, 13 iulie dupa o pauza de 15 ani grație noului administrator, Ioan Țogorean care a decis sa imvesteasca intr-una din bogațiile zonei, apa sarata. Ca și informații generale, ștrandul cu apa sarata de la Jabenița este deschis zilnic in intervalul 08:30-21:00.…

- Dieta alimentara ramane unul dintre principalele subiecte dezbatute de Societatea Romana de Medicina a Stilului de Viața, fiind unul dintre factorii care influențeaza direct evoluția organismului uman pe principiul „omul este ceea ce mananca", sustras din filosofia alimentara a lui Lucretius. In sens…

- Veste trista pentru tot sportul Maramureșean. Sorin Pop, marele voleibalist, s-a stins din viața Sorin Pop a decedat azi-noapte. Din cate se pare, actualul antrenor secund al formatiei Știința Explorari Baia Mare s-a afla alaturi de mai multe cunostinte la un prieten. La un moment dat, tehnicianul ar…

- Ioan Ceaușescu, cel care a condus televiziunea TVR Targu Mureș mai mulți ani, care a facut campanii umanitare, care a adus in Targu Mureș, prin festivalul Simfest, o mulțime de oameni de valoare, cel care și-a invațat colegii sa fie profesioniști, sa fie verticali și pe care i-a ajutat mereu sfaturi…

- (Acesta este locul in care ar fi trebuit sa scriu șapoul in care sa exprim ce mult m-am bucurat sa stau de vorba din nou cu Dan, prietenul meu, cat de important e pentru mine, și sa adaug vorbele la sutele de ore discutate de-a lungul vremii. N-am sa-l scriu. Imi permit doar sa va […] Post-ul Interviu…

- Am primit cu mare tristețe vestea ca astazi s-a stins din viața un mare om de cultura din Targu Mureș:Gavril Cadariuregizor și director al Teatrului pentru Copii și Tineret Ariel – Targu Mureș, Conf.univ.dr. in cadrul Universitații de Arta din Targu Mures – DEPARTAMENTUL DE TEATRU ȘI ARTE Vizuale. Dupa…

- Asociația Genereții Iubite și Ocrotite impreuna cu Asociația Tineri pentru tineri organizeaza proiectul pro viața „O prajitura pentru viața", la biserica Adormirea Maicii Domnului din cartierul Unirii, duminica, 21 aprilie 2024. Va avea loc o strangere de fonduri din vanzarea de prajituri, pentru a…

- In ultimii 4 ani am mobilizat fonduri europene pentru realizarea a peste 27 de proiecte majore pentru dezvoltarea județului Mureș. O parte din acești bani au fost cheltuiți pentru modernizarea rețelei de drumuri.In perioada 2020-2024 peste 150 km de drumuri din județ au fost reasfaltate. Am reabilitat…