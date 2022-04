Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Reghin și pompierii voluntari de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența Ibanești au fost solicitați sa intervina duminica, 6 martie, in jurul orei 1.15, la un accident rutier care a avut loc pe DJ 135, in localitatea Orșova. "A fost vorba despre…

- Un accident rutier a avut loc marți, 22 februarie, in jurul orei 13.20, la semaforul din zona Selgros, Ernei. In accident au fost implicate trei autoturisme și un camion. Circulația spre Reghin a fost ingreunata o perioada de timp. Foto: Facebook Info Trafic Targu Mureș Sursa articolului: FOTO. Carambol…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș au intervenit miercuri, 16 februarie, in jurul orei 7.44, la un accident rutier care a avut loc pe strada Gheorghe Marinescu din Targu Mureș. Potrivit informațiilor furnizate de ISU Mureș, in accident au fost implicate trei autoturisme avariate…

- Un accident cu trei mașini s-a produs joi, 10 februarie, in jurul orei 13.05, pe Splaiul Independenței. Accident rutier produs in jurul orei 13.05, pe strada Splaiul Independenței, din Cluj-Napoca, in apropierea Podului Napoca. Din primele sunt implicate 3 autoturisme. Circulația tramvaielor este blocata.Revenim…

- Un accident rutier s-a produs in aceasta dimineata pe DN 18B, la Grosi, langa fostul Regal. Doua masini s-au ciocnit, cel mai probabil din cauza neadaptarii vitezei la carosabilul umed. Source

- Accident rutier grav cu putin timp in urma pe DN1C, la Lapusel. Potrivit primelor informatii, in evenimentul rutier au fost implicate trei autoturisme, rezultand patru victime. Soferii trebuie sa stie ca traficul in zona este blocat. La fata locului s-au deplasat echipaje de pompieri, polițiști si ambulanta.…

- Mateo este un copil de isprava, care ieri a implinit 6 ani. Pentru ca este pasionat de uniforma de poliție dar și de tot ce ține de forțele de ordine: mașini inscripționate, mașini cu sirene, arme de tot felul de jucarie, pijamale cu aceeași tematica, scuturi și tot felul de ”mijloace din dotarea” polițiștilor,…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș au fost solicitați sa intervina vineri, 7 ianuarie, in jurul orei 21.57, la un accident rutier care a avut loc pe strada Voinicenilor din Targu Mureș. "Sunt implicate trei autoturisme, fara victime incarcerate. In urma impactului este afectat…