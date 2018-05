Stiri pe aceeasi tema

- Clipe de coșmar au trait mai mulți oameni care se aflau intr-un autobuz dupa ce acesta s-a izbit violent de o autobasculanta. Accidentul s-a produs intr-un sat din comuna Secusigiu, județul Arad. Potrivit primelor informații, sunt cel puțin patru victime, dintre care doua sunt incarcerate.La fața locului…

- Patru persoane au fost ranite, joi dupa-amiaza, dupa ce un autobuz cu pasageri s-a ciocnit cu un camion, pe un drum judetean din Arad. Elicopterul SMURD si mai multe ambulante au fost trimise la locul accidentului.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arad, accidentul…

- Un autobuz cu pasageri și o autobasculanta s-au ciocnit, joi dupa-amiaza, pe un drum județean din Arad. Primele date ale accidentului petrecut in localitatea Satu Mare, indica cel puțin patru victime. La fața locului, sunt mai multe autospeciale ale pompierilor și a fost solicitat și un elicopter SMURD.…

- Potrivit primelor informații exista patru victime, dintre care doua incarcerate. Conform ISU Arad, la fața locului au fost trimise doua autospeciale de descarcerare, o autospeciala SMURD, doua ambulanțe, o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare, zece subofițeri și doi ofițeri. De asemenea,…

- Pe raza localitatii Satu Nou, comuna Secusigiu, s-a produs cu putin timp in urma un accident rutier grav in care au fost implicate o basculanta si un autobuz. Mai multe persoane sunt incarcerate. La fata locului s-au deplasat echipaje ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arad. UPDATE: „Au…

- Un autobuz cu calatori a fost implicat in aceasta dimineata intr-un accident care a avut loc pe Drumul National 1 B, in judetul Prahova. Vehiculul care incetinise pentru a opri in statie a fost lovit de un TIR. 7 persoane au ajuns la spital, scrie Digi24.ro.

- Patru persoane au fost ranite in urma unui accident produs, luni, intre un tir si un autobuz in care se aflau 20 de persoane pe Drumul National 17, la intrare in municipiul Bistrita, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un accident de circulație soldat cu ranirea unei persoane a avut loc in aceasta seara (azi, 21 martie) la sensul giratoriu situat la intersecția b-dului Octavian Goga cu strada Independentei din Satu Mare. Se pare ca unul dintre șoferi nu a respectat indicatorul „Cedeaza trecerea”. O persoana a fost…