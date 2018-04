Stiri pe aceeasi tema

- Hristos a inviat! Creștinii ortodocși sarbatoresc in aceasta noapte Invierea Domnului. Este cea mai importanta sarbatoare pentru intreaga crestinatate. In aceasta noapte, lumina invinge intunericul, iubirea invinge moartea si dusmania, astazi ne oprim pentru cateva ore, ne tragem sufletul si ne indreptam…

- Daca așteptam ca funcționarii statului roman sa organizeze manifestari dedicate Centenarului Romaniei, sunt șanse mari ca sa treaca anul 2018 fara sa sarbatorim Unirea tuturor Romanilor din 1918. Romanii din Diaspora, care sunt cei mai intreprinzatori, ar trebui sa preia inițiativa și sa sarbatoreasca…

- Romanii din Spania sarbatoresc impreuna Ziua Femeii si Ziua Mamei intr-un concert extraordinar in Torrejon de Ardoz-Madrid “Uniunea Muncitorilor Romani va invita duminica, 11 martie 2018, sa sarbatorim impreuna Ziua Femeii si Ziua Mamei, in cadrul Targului de produse traditionale romanesti, in Recinto…

- Presedintele CNMT, europarlamentarul Tokes Laszlo, a declarat duminica, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cluj, ca in acest an nu numai romanii isi sarbatoresc Centenarul Marii Uniri, ci si maghiarii isi sarbatoresc anul autodeterminarii.

- Astazi se iubeste romaneste. Si asta pentru ca romanii marcheaza Dragobetele sau o alta zi a indragostitilor. De asemenea, aceasta zi prevesteste si inceputul primaverii.Cu aceasta ocazie, in tara vor avea loc o serie de evenimente culturale.

- Sarbatoarea populara a iubirii, Dragobetele, este celebrata in fiecare an la 24 februarie, de romani. Pe de alta parte, data de 24 februarie marcheaza si inceputul anului agricol, momentul in care intreaga natura renaste.