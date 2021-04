Stiri pe aceeasi tema

- Victor Angelescu, patronului Rapidului, a susținut azi o conferința de presa, alaturi de noul președinte, Daniel Niculae. Cei doi au vorbit și despre situația bazei Pro Rapid, iar Angelescu spune ca giuleștenii au șanse mici sa o mai foloseasca vreodata, luand in calcul construirea unei baze noi. ...

- Începând de sâmbata, FC Rapid, care se lupta pentru promovarea în Liga I, are un nou președinte. Este vorba despre unul dintre cei mai importanți jucatori din toate timpurile ai clubului, Daniel Niculae. Anunțul a fost facut chiar de Daniel Niculae, sâmbata, într-o…

- Theodoros Zagorakis, fostul capitan al selectionatei Greciei care a castigat EURO 2004, a fost ales in unanimitate in functia de presedinte al Federatiei elene de fotbal, pentru un mandat de patru ani, informeaza AFP. Zagorakis, in varsta de 49 ani, desemnat cel mai bun jucator de la EURO…

- Joan Laporta a fost ales duminica in functia de presedinte al clubului FC Barcelona, pe care a mai ocupat-o intre 2003 si 2010, informeaza AFP. Laporta a primit 54,28% la suta din voturile suporterilor actionari (34.184), reusind sa se impuna in fata contracandidatilor sai Victor Fond…

- Candidatul democrat Joe Biden a fost investit in funcția de președinte al Statelor Unite ale Americii. Oponentul lui Donald Trump a devenit al 46-lea șef de stat al SUA, obținand un numar de voturi covarșitor in fața rivalului sau politic.

- Joe Biden s-a angajat sa semneze o serie de ordine executive inca din prima zi a presedintiei sale, in timp ce fortele de ordine se mobilizeaza in Statele Unite in vederea prevenirii oricaror incidente violente cu prilejul ceremoniei de investire a presedintelui american de miercuri, 20 ianuarie,…

- Europarlamentarul Vlad Botoș a anunțat ca se retrage din funcția de președinte al USR Arad. „Este, așadar, momentul sa ma retrag din funcția de președinte al filialei județene USR Arad și sa incep sa colaborez cu fiecare dintre voi, dar și cu colegii din intreaga țara, din poziția de europarlamentar”,…

- Sabin Sarmas a fost eliberat, la cerere, din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei. Decizia de eliberare din functie a fost semnata de premierul Florin Citu si publicata joi in Monitorul Oficial. Tag-uri Nume: Sabin Sarmas Tag-uri Institutii: …