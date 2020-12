Stiri pe aceeasi tema

- Marius Bilașco, 39 de ani, antrenorul din acte al lui CFR Cluj pentru meciul cu ȚSKA Sofia, și Mario Camora (34 de ani, fundaș stanga), capitanul ardelenilor, au susținut o conferința de presa inaintea meciului cu bulgarii din grupele Europa League. CFR Cluj - ȚSKA Sofia, meci din etapa #5 a grupelor…

- Directorul sportiv al echipei CFR Cluj, Marius Bilasco, prezent la conferinta de presa de miercuri seara dupa ce antrenorul Dan Petrescu si-a reziliat contractul, a declarat ca pentru formatia ardeleana partida de joi cu TSKA Sofia, din Europa League, reprezinta un prim pas pentru calificarea in…

- Capitanul echipei de fotbal CFR Cluj, Mario Camora, a declarat, joi seara, la finalul partidei cu AS Roma, din Europa Leaugue, ca e foarte greu ca formatia sa sa se califice in primavara europeana, fiind nevoie de doua victorii in ultimele doua partide din grupa, cu TSKA Sofia si Young Boys.…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a afirmat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca exista o anumita euforie in cadrul formatiei sale dupa victoria din deplasare, cu TSKA Sofia, din Europa League, si ca trebuie sa-i potoleasca pe jucatorii sai pana la meciul cu FC Voluntari. "Normal,…

- Antrenorul formatiei CFR Cluj, Dan Petrescu, a afirmat, joi, la finalul partidei castigate in deplasare, cu TSKA Sofia, scor 2-0, ca echipa bulgara va avea un cuvant greu de spus in ceea ce priveste ocuparea primelor doua pozitii in grupa Europa League. "Nu am mai antrenat pana acum impotriva…

- Capitanul echipei de fotbal CFR Cluj, Mario Camora, a declarat, joi, la finalul partidei castigate in deplasare, cu TSKA Sofia, din Europa League, ca formatia sa a avut mai multe ocazii si ca adversarii au cazut fizic dupa primirea primului gol. "Au fost primele 15 minute un pic mai grele, mai echilibrate,…

- CFR Cluj a invins formatia bulgara TSKA Sofia, cu scorul de 2-0 (0-0), joi seara, pe Stadionul ''Vasil Levski'' din Sofia, in primul sau meci din Grupa A a Europa League la fotbal. Campioana Romaniei s-a impus prin golurile marcate de Mario Rondon (53) si Ciprian Deac (74 - penalty).…

- Antrenorul formatiei CFR Cluj, Dan Petrescu, a afirmat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca din punct de vedere al transferurilor facute in vara acestui an, adversara din Europa League, TSKA Sofia, sta mult mai bine, lotul pe care el il are la dispozitie fiind "foarte subtire". "De sezonul trecut…