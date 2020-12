Stiri pe aceeasi tema

- Incarcerat timp de 30 de ani in SUA pentru spionaj in favoarea statului israelian, americanul Jonathan Pollard a ajuns in noaptea de marti spre miercuri in Israel, pe aeroportul Ben Gurion, in apropiere de Tel Aviv, unde a fost intampinat de premierul israelian Benjamin Netanyahu, transmit agentiile…

- Israelul va incepe administrarea vaccinurilor anti-COVID-19 pe 27 decembrie, dupa ce a primit un prim lot de la gigantul farmaceutic american Pfizer. Anunțul a fost facut de premierul israelian Benjamin Netanyahu, informeaza AFP. Aceste prime vaccinuri au sosit cu mare pompa la bordul unui avion de…

- Compania aeriana low-cost Flydubai a lansat joi primele zboruri directe spre Tel Aviv, la doua luni dupa normalizarea relatiilor intre Emiratele Arabe Unite (EAU) si Israel, sub egida SUA, informeaza AFP. Avionul a decolat joi dimineata de pe aeroportul international din Dubai, unul dintre cele mai…

- ■ barbatul, care este in executarea unei pedepse de 18 ani, a cerut revizuirea cauzei ■ si-a ucis mama si a anuntat anchetatorii, sustinind ca a gasit-o decedata in curte ■ Neculai Trascaoanu, de 52 de ani, din Gircina, aflat in executarea unei pedepse de 18 ani de inchisoare, pentru ca si-a ucis mama,…

- Interesul reciproc al Romaniei si al statului Israel este sa extinda si sa aprofundeze dialogul comun in diferite domenii de interes, a afirmat marti premierul Ludovic Orban la Tel Aviv, cu prilejul unor declaratii comune cu omologul sau israelian, Benjamin Netanyahu. El a subliniat oportunitatea de…

- Israelul si Emiratele Arabe Unite (EAU) au decis scutirea reciproca de vize pentru cetatenii celor doua state, a anuntat marti prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, o premiera in relatiile tarii sale cu statele arabe, transmite AFP, citata de AGERPRES.Anuntul a fost facut pe pista aeroportului…