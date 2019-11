Ford ar putea produce camionete in China

Ford Motor va lua in considerare producerea de camionete in China, daca restrictiile privind conducerea acestora in orase sunt relaxate, si ar putea dezvolta modele personalizate, a declarat pentru Reuters Joseph Liu, vicepresedinte pentru inovare la Ford China, informeaza AGERPRES . Ford este printre producatorii auto… [citeste mai departe]