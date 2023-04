Stiri pe aceeasi tema

- Declaratia comuna nu mentioneaza Rusia si nu condamna explicit campania militara a acesteia contra Ucrainei, evocand in schimb "importanta ca toate partile in conflict" sa respecte "scrupulos" dreptul international umanitar.De asemenea, cele doua tari "se opun atacurilor armate contra centralelor nucleare…

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, a avut joi, la Beijing, o convorbire cu omologul francez, Emmanuel Macron, aflat in vizita de stat in China. Xi Jinping a afirmat ca, sub eforturile comune, relatiile chino-franceze au mentinut o tendinta de dezvoltare pozitiva, stabila si sanatoasa. Ambele parti au…

- Potrivit Politico Europe, Președintele chinez Xi Jinping nu a dat niciun semn ca și-ar schimba poziția fața de razboiul inițiat de Rusia in Ucraina, dupa intalnirea de joi cu Emmanuel Macron.In timpul discuțiilor de a doua zi a vizitei de stat a președintelui francez in China, liderul chinez Xi Jinping…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron l-a indemnat joi, 6 aprilie, pe omologul sau chinez Xi Jinping sa se ințeleaga cu Rusia și sa ajute la incheierea razboiului din Ucraina, in timp ce cei doi șefi de stat au avut prima dintr-o serie de intalniri la nivel inalt la Beijing, noteaza Reuters . „Agresiunea…

- ”China, tocmai in baza relatiei stranse cu Rusia, reafirmata in acest zile, poate juca un rol major” in dosarul ucrainean, estimeaza Emmanuel Macron, referindu-se la recenta vizita a presedintelui chinez Xi Jinping la Moascova. ”China si-a afirmat atasamentul fata de Charta ONU. Integritatea teritoriala,…

- Parteneriatul Chinei cu Rusia are limite, in pofida retoricii contrare, iar Europa ar trebui sa salute orice tentativa a administratiei de la Beijing de a se distanța de razboiul Rusiei din Ucraina, a declarat vineri comisarul european pentru politica externa Josep Borrell, anunța Reuters, potrivit…

- China este necesar sa dialogheze ”in mod direct” cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, daca vrea ca planul sau de pace sa fie luat in serios, indeamna secretarul general al NATO Jens Stoltenberg la prezentarea raportului de activitate a Aliantei in 2022, relateaza AFP, conform news.ro.Presedintii…

- Presedintele Franței, Emmanuel Macron va aborda vineri, 16 februarie, la Conferinta de securitate de la Munchen ”mijloacele care sa asigure infrangerea Rusiei” si ”mecanismele” care vor permite in viitor ”garantarea securitatii” in Europa, a anuntat miercuri Palatul Elysee, citat de AFP. Președintele…