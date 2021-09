VIDEO| Forţele speciale talibane au pus capăt brutal unui protest al femeilor care cer drepturi egale în Kabul Fortele speciale talibane camuflate au tras focuri de arma in aer, sambata, punand capat brusc ultimului mars de protest din capitala al femeilor afgane care cer drepturi egale de la noii conducatori, potrivit AP. Sambata, seful puternicei agentii de informatii din Pakistan care are o influenta mare asupra talibanilor, a facut o vizita surpriza la Kabul. Luptatori talibani au capturat rapid mare parte din Afganistan luna trecuta si au sarbatorit plecarea ultimelor trupe americane dupa 20 de ani de razboi. Grupul de insurgenti trebuie sa guverneze acum o tara devastata de razboi,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

