Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina ar trebui sa investigheze posibila folosire a armatei sale a mii de mine antipersonal lansate cu rachete in și in jurul orașului Izium din estul țarii, in regiunea Harkov, atunci cand forțele ruse au ocupat zona, a anunțat marți Human Rights Watch .Organizația americana pentru apararea drepturilor…

- Miercuri, 11 ianuarie, armata ucraineana a negat ca ocupanții ruși au preluat controlul asupra orașului Soledar din estul țarii și a declarat ca intensitatea luptelor din zona ar putea fi comparata cu luptele din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, in timp ce rușii folosesc in mare parte arme…

- Fortele ruse si de mercenari Wagner controleaza probabil cea mai mare parte a micului oras Soledar din estul Ucrainei, dupa o serie de progrese tactice in ultimele zile, apreciaza marti Ministerul britanic al Apararii intr-un buletin actualizat despre situatia de pe frontul din Ucraina, relateaza Reuters,…

- Rusia nu are de gand sa se retraga și va folosi acalmia temporara in acțiunile militare active din Ucraina pentru o noua ofensiva, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, scrie Lenta.ru. Stoltenberg a aratat ca Kievul a propus un plan de reglementare pașnica, insa Moscova nu a acceptat…

- Forțele ruse au „distrus” orașul Bahmut din estul Ucrainei, a declarat președintele Volodimir Zelenski, in timp ce armata ucraineana a raportat raiduri cu rachete, rachete și raiduri aeriene in mai multe parți ale țarii, relateaza The Guardian. Cele mai recente batalii din razboiul de noua luni și jumatate…

- O racheta a fost descoperita, luni, intr-o livada, din apropierea orasului Briceni, din nordul Republicii Moldova, relateaza deschide.md. Racheta a cazut in apropierea orasului Briceni, din nordul tarii, dupa valul intensiv de bombardamente rusesti care a vizat luni teritoriul Ucrainei. Obiectul exploziv…

- Presedintele Volodimir Zelenski a avut o intalnire cu actorul, regizorul, scenaristul si producatorul american, castigator al premiului Oscar, Sean Penn, care a vizitat pentru a treia oara Ucraina in timpul invaziei de catre Rusia. Cei doi au discutat despre sprijin pentru Ucraina si au vizitat Walk…

- Un oficial rus de rang inalt a declarat joi ca Rusia a impiedicat un atac ucrainean asupra centralei nucleare Zaporojie din sudul Ucrainei, controlata de Rusia, informeaza Reuters. Ucraina și Rusia se acuza reciproc de bombardarea celei mai mari centrale nucleare din Europa. Forțele ucrainene „continua…