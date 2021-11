Stiri pe aceeasi tema

- Forțele de securitate poloneze au folosit tunurile de apa asupra migranților care au aruncat cu pietre, la granița cu Belarus, unde mii de persoane s-au adunat in incercarea de a ajunge in Uniunea Europeana, arata imagini video difuzate marți de autoritați, relateaza Reuters. Criza a determinat…

- Fortele de securitate poloneze au facut uz de gaze lacrimogene, tunuri cu apa si grenade asurzitoare impotriva migrantilor in apropierea satului Kuznica, la frontiera cu Belarus, dupa ce acestia au aruncat cu pietre in directia fortelor de ordine poloneze, a comunicat marti Ministerul Apararii de la…

- Politia de frontiera poloneza a acuzat duminica fortele de securitate din Belarus ca le-ar da instructiuni si echipamente migrantilor blocati in zona pentru luarea cu asalt a frontierei dintre cele doua tari, relateaza luni dpa. Se pare ca multe corturi au fost demontate din tabara improvizata…

- Prim-ministrul Poloniei, Mateusz Morawiecki, a acuzat miercuri guvernul din Belarus de „terorism de stat” pentru rolul jucat in criza migranților de la granița comuna a celor doua țari, care este, totodata, și frontiera estica a Uniunii Europene. Marți, șeful guvernului de la Varșovia spunea ca regimul…

- Cateva mii de persoane au demonstrat duminica, la Varsovia, impotriva respingerii migrantilor care se practica la frontiera Uniunii Europene, intre Polonia si Belarus, relateaza AFP preluat de agerpres. Din luna august, mii de migranti, originari in majoritate din Orientul Mijlociu si Africa, incearca…

- Forțele bieloruse au tras joi focuri de arma asupra trupelor poloneze de la frontiera de est, a declarat o purtatoare de cuvant a Poliției poloneze de Frontiera, potrivit Euronews. Prim-ministrul Poloniei și-a exprimat suportul pentru trupele poloneze dupa acest incident.

- Fotografii care arata politisti de frontiera calare in timp ce respingeau migranti in apropiere de Del Rio, in Texas, au provocat o puternica emotie in Statele Unite, unde administratia presedintelui Joe Biden a anuntat o ancheta pentru a face lumina asupra celor petrecute, relateaza marti AFP. Intr-o…