- Calendarul revizuit al sezonului 2020 al Campionatului Mondial de Formula 1 cuprinde pentru moment doar opt curse din cele 22 care trebuiau sa aiba loc in acest an. Pandemia de coronavirus a dus al amanarea sau anulare a primelor zece Mari Premii ale stagiunii. Sezonul va debuta…

- ​​Editiile din acest an ale Marilor Premii de Formula 1 din Azerbaidjan, Singapore si Japonia au fost anulate din cauza pandemiei, a anuntat, vineri, formula1.com.“Deciziile s-au luat din cauza provocarilor cu care se confrunta organizatorii din tarile respective”, a precizat F1…

- FIA a prezentat, marti, calendarul primelor opt curse de Formula 1 din sezonul 2020, care vor avea loc in Europa, Campionatul Mondial urmand a avea startul in Austria, la Spielberg, in 5 iulie.Calendarul este acelasi cu cel publicat de motorsport.com, in urma cu cateva zile: 5 iulie…

- Dupa mai multe saptamani de negocieri, Formula 1 a definitivat in cele din urma structura sezonului european al competiției. Așa cum era de așteptat, noul sezon va incepe in 5 iulie cu Marele Premiu al Austriei, iar o saptamana mai tarziu va avea loc o noua cursa tot pe circuitul Red Bull Ring. Ulterior,…

- Surse din cadrul Formula 1 au precizat ca persoanele implicate in evenimente sportive de inalt nivel, care sosesc din strainatate, vor fi exceptatea de la obligativitatea de a se autoizola timp de 14 zile. Organizatorii evenimentelor sportive vor trebui sa prezinte si sa obtina aprobarea pentru…

- Sezonul de Formula 1 se va relua luna viitoare, o data cu organizarea pe 5 iulie a Grad Prix-ului Austriei, noteaza BBC. Guvernul Austriei a aprobat gazduirea curselor de deschidere a sezonului 2020 de Formula 1 in luna iulie, dupa ce Marele Circ din acest an a fost bulversat din cauza pandemiei de…

- Austria a devenit marea favorita sa gazduiasca in 5 iulie prima cursa de Formula 1 a sezonului 2020, ca urmare a faptului ca statul urmeaza sa ridice o serie de restricții de circulație pana la sfarșitul lunii iunie. Organizatorii au anunțat insa acum ca iși propun sa profite de prezența echipelor in…

- Sezonul 2020 al Campionatului Mondial de Formula 1 ar putea incepe in Austria, la 5 iulie, cu o cursa fara spectatori, informeaza Reuters, dupa o intrunire a celor zece echipe, care a avut loc joi, potrivit news.ro.Austria a inceput sa relaxeze restrictiile impuse din cauza pandemiei de coronavirus…