- Un nou studiu realizat de oamenii de știința de la UTHealth San Antonio arata ca dietele ketogenice pot grabi imbatranirea inimii și a rinichilor. Concluziile ingrijoratoare au fost facute publice in Science Advances, relateaza Medical News Today.

- Schimbarile climatice se manifesta din ce in ce mai mult, le resimtim zilnic efectele in intreaga lume. Anul 2023 a fost cel mai cald an inregistrat vreodata. Persoanele cu afectiuni neurologice pot fi printre primele si cele mai grav afectate, informeaza news.ro.

- Jurnalismul sufera transformari importante in acest secol. Oricine poate scoate telefonul din buzunar sa filmeze un eveniment care se deruleaza in fața ochilor lui, dar nu oricine poate sa faca știri. Devine tot mai transparenta granița dintre profesioniștii in domeniu și jurnaliștii de ocazie, iar…

- Bateriile pentru vehicule electrice ar putea dura mult mai mult datorita unui nou condensator cu o densitate energetica de 19 ori mai mare, creat din greșeala de oamenii de știința, scrie livescience.com.

- Oamenii de stiinta au salutat descoperirea „interesanta” a unui tip de material poros care poate stoca dioxidul de carbon, informeaza DPA. In cadrul noului studiu, publicat in revista Nature Synthesis, o echipa condusa de cercetatori de la Universitatea Heriot-Watt din Edinburgh a creat molecule goale,…

- Peste jumatate din populatia lumii ar putea fi expusa riscului de a contracta boli transmise de tantari, cum ar fi malaria si febra dengue, pana la sfarsitul secolului, au avertizat oamenii de stiinta, relateaza joi DPA/PA Media. Expertii au declarat ca focarele de boli transmise de tantari, asociate…

- Mulți oameni opteaza sa-și plaseze telefonul mobil in frigider atunci cand acesta se supraincalzește. Totuși, este important sa știi ca punerea dispozitivului in congelator nu va accelera racirea sa, așa cum s-ar putea crede. Descopera de ce acest lucru nu este recomandat.

- Austria si-ar putea pierde toti ghetarii in 45 de ani, a avertizat vineri Clubul sau alpin, in conditiile in care doi dintre ghetarii din tara s-au micsorat anul trecut cu peste 100 de metri, informeaza AFP, citata de Agerpres.