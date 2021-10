Stiri pe aceeasi tema

- Racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva a fost readusa vineri dimineata in Catedrala Mitropolitana din Iasi. Peste 85.000 de persoane s-au inchinat la racla in cele sapte zile de pelerinaj. Pe tot parcursul noptii, mii de oameni au stat la rand la Catedrala Mitropolitana pentru a ajunge la sfintele…

- Mai mult de 85.000 de oameni au venit in cele șapte zile de pelerinaj la Iași, la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva pentru a se inchina, mai puțin decat au fost in anii trecuți. Pelerinajul s-a incheiat in aceasta dimineața, iar racla, care a fost scoasa pe 8 octombrie, a fost reintrodusa…

- Racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva a fost reintrodusa vineri dimineata in Catedrala Mitropolitana din Iasi, peste 85.000 de persoane inchinandu-se la racla in cele sapte zile de pelerinaj. Pe tot parcursul noptii, mii de oameni au stat la rand la Catedrala Mitropolitana pentru a…

- Peste 52.000 de credinciosi au trecut pe la baldachinul din curtea Mitropoliei Moldovei si Bucovinei pentru a se inchina si ruga la racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva, considerata a fi ocrotitoarea Moldovei si a celor nevoiasi, potrivit agerpres.ro. Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei…

- UPDATE, ora 14:00 – La racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iasi s-au inchinat, pana acum, aproximativ 32 de mii de credinciosi. Purtatorul de cuvant al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, Constantin Sturzu, a declarat ca, din cauza masurilor de protecție anti-Covid, adoptate de autoritați,…

- La Iasi, peste 17.500 de pelerini s-au inchinat pana acum la raclele cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva si Sfantului Gheorghe Pelerinul, amplasate in curtea Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, iar alte peste 1.000 de persoane stau la rand, spun organizatorii. Jandarmeria anunta ca au existat situatii…

- Racla cu moastele Sfintei Cuvioasei Parascheva a fost scoasa, vineri dimineața, din Catedrala Mitropolitana din Iasi. Aceasta a fost depusa intr-un baldachin special amenajat pentru inchinare, alaturi de racla cu moastele Sfantului Gheorghe. Primii care s-au inchinat și au sarutat sfintele moaște au…

- Purtatorul de cuvant al Mitropoliei Moldovei si Bucovinei (MMB), preotul Constantin Sturzu, a anuntat, miercuri, ca racla cu moastele Sfintei Cuvioasei Parascheva va fi scoasa din Catedrala Mitropolitana in cursul diminetii de vineri, dupa care va fi depusa intr-un baldachin special amenajat pentru…