Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe focuri de arma au fost trase, luni dimineata, dintr-un vehicul, asupra sediului Ambasadei SUA la ANKARA, in Turcia, lovind fereastra unei gherete a personalului de securitate, dar fara sa raneasca pe nimeni, au anuntat politia si postul TV CNN Turk, potrivit Reuters.

- Mai multe focuri de arma au fost trase luni dimineața dintr-un vehicul inspre Ambasada SUA de la Ankara, lovind un geam, insa nu s-au inregistrat victime, informeaza agenția Reuters, citand postul CNN Turk. Incidentul s-a produs luni dimineața in jurul orei 5, a anunțat CNN Turk, precizand ca poliția…

- Mai multe focuri de arma au fost trase luni dimineata dintr-un vehicul inspre Ambasada SUA de la Ankara, lovind un geam, insa nu s-au inregistrat victime, informeaza agentia Reuters, citand postul CNN Turk.

- Mai multe focuri de arma au fost trase, luni dimineața, dintr-o mașina catre sediul ambasadei Statelor Unite ale Americii din Ankara, Turcia. Atacatorul nu a fost identificat. Potrivit primelor informații,...

- Un conflict a izbucnit, joi, in plina strada in municipiul Barlad, intre mai multi barbati, doi dintre acestia folosind arme neletale. Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vaslui efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de nerespectare a regimului armelor si munitiilor si uz de…

- Un barbat a ajuns la spital cu o plaga impuscata la antebratul stang, in urma unei coliziuni care a avut loc in noaptea de vineri spre sambata intre doua autoturisme, pe o strada din Craiova, un pasager al...

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Olt, un echipaj al Serviciului Rutier a facut semnal regulamentar de oprire, in localitatea Gradinari, pentru soferul unei masini inmatriculate in Botosani. Barbatul aflat la volan a refuzat sa opreasca, astfel ca politistii au pornit in urmarirea…

- Politistii din Timis au fost nevoiti sa traga, sambata, doua focuri de arma in plan vertical pentru a aplana un conflict izbucnit intre trei barbati, geamurile de la masina si casa unuia dintre indivizi fiind sparte, transmite corespondentul MEDIAFAX.