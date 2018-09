Stiri pe aceeasi tema

- Un soț inșelat a murit dupa ce s-a luptat cu un barbat pe care l-a prins in pat cu nevasta lui! Detalii incredibile. Un barbat din Kenyya și-a gasit un tragic sfarșit pe 6 septembrie, la Nairobi, dupa ce s-a luptat cu amantul soției sale. Soțul incornorat i-a surprins pe soția lui și pe amantul acesteia…

- O tânara de 22 ani, domiciliata în mun. Chișinau, este cercetata penal pentru cultivarea și realizarea drogurilor în cantitați deosebit de mari. Ca urmare a percheziției efectuate la domiciliul suspectei, polițiștii au depistat un laborator improvizat pentru cultivarea…

- Individul, care a impușcat mortal o femeie, a luat mai mulți ostatici și s-a baricadat in incinta unui magazin din Los Angeles, a fost arestat de poliție dupa un asediu de aproximativ trei ore, au anunțat autoritațile americane, potrivit cotidianului The New York Times.Suspectul, care a fost…

- Un ofiter superior de sector din cadrul Inspectoratului de Politie Centru al Directiei de Politie municipiul Chisinau, impreuna cu mama acestuia, vor comparea pe banca acuzatilor pentru escrocherie. Aceasta dupa ce au lasat fara apartament un barbat care suferea de o maladie psihica.

- Veteranii organelor de interne și ai razboiului de la Nistru din 1992 îndeamna oamenii care participa la proteste sa dea dovada de cultura și sa manifeste respect fața de oamenii legii care asigura securitatea și ordinea publica în timpul evenimentelor stradale. Miercuri, 27 iunie, la…

- O femeie din India și-a otravit toata familia pentru ca iși batea joc de ea. Tanara de 28 de ani din statul indian Maharashtra a pus otrava peste mancarea le care a servit-o familiei ei, iar patru copii și un barbat de 53 de ani au murit, scrie Agerpres citand DPA. Poliția statala a anunțat ca femeia…

- Poliția este in continuare in alerta, in cazul exploziei produsa joi dimineața la Cluj, unde un barbat a fost ranit. Polițiștii au verificat camerele de supraveghere din zona și au identificat o persoana suspecta, care in noaptea dinainte, in jurul orei 2,30, a trecut prin zona. Suspectul este un barbat…