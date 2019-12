Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin o persoana a murit și alta a fost ranita în urma unui atac armat produs la sediul Serviciului Federal de Securitate (FSB) din centrul Moscovei. Un individ înarmat a deschis focul cu o arma automata în holul de la intrarea în cladirea FSB, a declarat…

- Tanarul suspectat de talharie care a fugit, duminica, din sediul Politiei Caracal a fost dat in urmarire nationala si in consemn la frontiera, iar pe numele lui a fost emis un mandat de arestare preventiva, au anuntat, luni, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, potrivit Agerpres.…

- Politia chiliana a arestat duminica un cetatean american care a ranit cu focuri de arma un manifestant in timpul unui mars de protest in statiunea balneara Renaca, langa Valparaiso, in timp ce tara este de trei saptamani prada unei furii sociale fara precedent, informeaza luni AFP potrivit Agerpres…

- Un inalt responsabil al serviciilor de securitate din Caucazul rus, precum si fratele lui au fost ucisi cu focuri de arma sambata, la Moscova, au anuntat autoritatile judiciare ruse, potrivit AFP si TASS. "Un necunoscut a tras in vestul capitalei asupra a doi oameni, dintre care unul era directorul…

- Doi barbati in varsta de aproximativ saptezeci de ani au fost grav raniti in incident, potrivit autoritatilor locale. Victimele l-au surprins pe atacator in timp ce acesta incerca sa dea foc usii moscheii, iar el a deschis apoi focul asupra lor, potrivit unui comunicat al autoritatilor publicat pe…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andreildquo; organizeaza o licitatie pentru atribuirea unui contract aferent achizitiei serviciilor de lucrari de reparatii acoperis pentru sectia exterioara Psihiatrie din Palazu Mare si sediul principal etaj 9 .Termenul limita al licitatiei este 10…

- O crima oribila s-a comis vineri seara chiar in centrul Timișoarei. O tanara in varsta de 21 de ani se plimba liniștita impreuna cu o prietena in parcul Catedralei Mitropolitane a Banatului. In jurul orei 19, fata a fost acostata de un individ care dupa cateva schimburi de replici a lovit-o cu bestialitate…