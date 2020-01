VIDEO Focuri de armă în apropiere de Parlamentul Canadei: Un mort și trei răniți O persoana a fost ucisa și alte trei au fost grav ranite, miercuri, în Ottawa, la aproximativ un kilometru de Parlament, a spus Poliția, relateaza Reuters.

Poliția din capitala Canadei a raspuns la informații privind focurile de arma în jurul orei 7.30, ora locala. Trei persoane au fost duse la spital.







Poliția cauta un suspect, dar nu au fost date mai multe detalii.

Mass-media locala l-a citat pe inspectorul de poliție Grancois D'Aoust spunând ca pare sa fie un atac țintit.

În 2014, o persoana înarmata a atacat Parlamentul și un soldat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutitas a fost ucis in aceasta dupa amiza de poliția armata dupa ce a injunghiat la intamplare patru victime in parcul Hautes-Bruyeres din Villejuif , o suburbie a Parisului. Una dintre victime a murit, iar alte doua sunt in stare grava in spital, potrivit Mirror . Atacatorul a injunghiat la intamplare…

- Un barbat a injunghiat mai multi trecatori in apropierea unui parc din Paris inainte de a fi impuscat mortal de politisti, relateaza Digi24, citand BBC.Atacul s-a petrecut in oraselul Villejuif, la 7 kilometri de capitala franceza. Patru oameni ar fi fost injunghiati, iar doi dintre ei ar fi murit la…

- Mai multe persoane au fost injunghiate, vineri, pe Podul Londrei, de un individ care avea atașata o bomba ce ulterior s-a dovedit a fi falsa și care in cele din urma a fost impușcat mortal de forțele de ordine. Autoritațile au anunțat ca incidentul este considerat unul de natura terorista. Un alt suspect…

- Azi, pe Podul Londrei din capitala Marii Britanii a avut loc un incident catalogat de autoritați drept „terorist”. Un barbat inarmat cu un cuțit a atacat mai multe persoane. Atacatorul a fost imobilizat de catre trecatori și apoi impușcat mortal de polițiști. Un reprezentant al Scotland Yard a anunțat…

- Pe langa atacatorul impușcat mortal de polițiști, doua persoane și-au pierdut viața, vineri, in atacul comis pe Podul Londrei, transmite BBC, citand surse neidentificate, potrivit Reuters. UPDATE. Polițiștii inarmați au impușcat mortal un barbat care ținea un cuțit in mana, pe Podul Londrei, in timp…

- Politia britanica a anuntat ca fortele sale au impuscat vineri un barbat intr-un incident pe Podul Londrei, incident pe care il trateaza ca pe unul terorist, ca masura de precautie, transmite Reuters. O romanca a filmat momentul in care atacatorul este pus la pamant, iar apoi este impușcat de polițiști,…

- Un imigrant fara documente a fost impuscat mortal, in statul american New Mexico, dupa ce a deschis focul spre agenti ai Politiei de frontiera din Statele Unite, relateaza site-ul agentiei Reuters, anunța MEDIAFAX.Incidentul a avut loc in zona Sunland Park din New Mexico. Agenti ai Politiei…