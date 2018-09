Stiri pe aceeasi tema

- Opera Nationala Romana Iasi va sustine in aceasta seara un spectacol grandios in aer liber. Cel mai iubit si asteptat eveniment, „Magia serii in sunet si lumina", editia a VIII-a, are loc incepand cu ora 20:30 pe esplanada Teatrului National din Iasi. Vor fi montate opt ecrane gigant in parc pentru…

- Opera Nationala Romana (ONR) Iasi organizeaza sambata cea de-a opta editie a spectacolului in aer liber intitulat ‘Magia serii in sunet si lumina’, pe esplanada Teatrului National. Purtatorul de cuvant al ONR Iasi, Roxana Caraiman, a precizat ca momentele artistice vor fi sustinute de solistii, baletul,…

- Impresionantul eveniment va avea loc sambata, 15 septembrie 2018, de la ora 20:30, pe esplanada Teatrului National Iasi. Accesul publicului este liber. Momentele artistice vor fi sustinute de solistii, baletul, corul si orchestra Operei Nationale Romane Iasi sub bagheta dirijorului Alessandro Cedrone.…

- Pe afisul evenimentului organizat de Primaria municipiului Galati figureaza trupa Vunk, Irina Rimes si Ad Libitum Voices. Spectacolul incepe la ora 19,30 si se incheie aproape de miezul noptii cu 15 minute de focuri de artificii.

- Spectacolul "Povestea printesei deocheate", de Silviu Purcarete, va deschide Jocurile Culturale si Olimpice de la Tokyo , potrivit anuntului Teatrului National "Radu Stanca" Sibiu, scrie News.ro.La Sibiu, publicul va putea vedea cel mai nou spectacol creat de Silviu Purcarete pe 8 si 12 septembrie.…

- Cel mai nou spectacol creat de regizorul Silviu Purcarete, ''Povestea printesei deocheate'', va deschide Jocurile Culturale si Olimpice din 2020, de la Tokyo, potrivit purtatorului de cuvant al Teatrului National ''Radu Stanca'' din Sibiu, Mihai Zugravu. …

- Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) i-a tras de urechi pe fanii romani de la Montreal, care au dus lupta cu PSD-ul si pe cea mai mare arena de la Rogers Cup. La finalul meciului castigat dramatic cu Sloante Stephens (25 de ani, SUA, 3 WTA), liderul mondial a avut un moment in care a spus...

- Actorul Horațiu Malaele a implinit pe 1 august 66 de ani. De fapt, artistul s-a nascut pe 31 iulie, insa a fost declarat abia a doua zi și așa i-a ramas aniversarea in acte. Anul acesta, la fel ca in ultimii ani, momentul festiv al aniversarii l-a prins așa cum ii sta bine unui artist adevarat, pe scena.…