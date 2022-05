Stiri pe aceeasi tema

- Florin Secureanu vrea sa fie șeful Spitalului Orașenesc Jibou, acolo unde s-a retras dupa problemele penale incepute dupa dezvaluirile din Libertatea/GSP. Informația oferita mai intai de portalul Salajul Liber a fost confirmata și de Libertatea Florin Secureanu nu face pași inapoi nici dupa ce a fost…

- Fostul director al Spitalului „Malaxa“, Florin Secureanu, a fost condamnat joi de Tribunalul Bucuresti la cinci ani si zece luni de inchisoare cu executare pentru abuz in serviciu, intr-un dosar in care este acuzat ca a facut plati nelegale catre o firma care a vandut spitalului produse fictive sau…

- Omul de afaceri Florin Macovei din Brasov a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucuresti la sase ani inchisoare intr-un dosar de coruptie si obtinerea frauduloasa de fonduri europene in valoare de 3 milioane de euro. Poliția Romana l-a dat in urmarire! In acest dosar au fost implicati si doi…

- O eleva a Colegiului Tehnic "Alesandru Papiu Ilarian" a castigat un concurs organizat cu prilejul Zilei Numarului Pi, memorand 199 de zecimale ale constantei matematice a carei reprezentare zecimala nu are sfarsit si nu incepe nici sa se repete. Potrivit unei postari pe pagina de Facebook a institutiei…

- Consiliul de administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare anunța organizarea unui concurs pentru ocuparea funcției de manager – persoana fizica, in perioada 10.03.2022 – 29.04.2022. Dupa cum bine se știe, postul e ocupat acum de Rareș Pop, din poziția de interimar.…

- Conducatorii auto care dețin polițe RCA la City Insurance au la dispoziție 30 de zile pentru schimbarea asiguratorului, potrivit anunțului administratorului judiciar al societații. Tribunalul București a hotarat deschiderea procedurii de faliment.

- Curtea de Apel București ar putea stabili, miercuri, decizia definitiva in dosarul de mare corupție al fostului șef al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate, Lucian Duța, care a fost condamnat de Tribunalul București, in prima instanța, la șase ani de inchisoare cu executare. Citește și: CJUE…