Stiri pe aceeasi tema

- La doar cateva zile de la atacul in stil mafiot din Chiajna, in timpul caruia fratele vedetei Alina Pana și amicul sau au fost impușcați și taiați cu sabiile, in plina strada, o alta gașca de interlopi a facut show cu armele, chiar in centrul Capitalei.

- Florin Salam trece prin momente crunte, dupa ce fratele sau a ajuns la Spitalul Floreasca grav bolnav. Barbatul este intubat in acest moment, iar medicii fac tot posibilul pentru a-l menține in viața pe fratele lui Florin Salam. Fratele lui Florin Salam sufera de o boala grava și se lupta pentru viața…

- Potrivit Spynews.ro, fratele lui Florin Salam este internat la Spitalul Floreasca și ar fi intubat la Reanimare. Acesta este bolnav și lupta pentru viața lui și nu este vorba despre noul coronavirus. Se pare ca medicul care s-ar ocupa de caz, i-ar fi spus lui Florin Salam sa se roage la Dumnezeu…

- Una dintre persoanele macelarite este fratele Alinei Pana, fosta concurenta de la Exatlon. Sportiva a marturisit ca fratele ei si prietenul acestuia se zbat intre viata si moarte. Alina face un apel disperat si cere ajutorul, deoarece se simte in pericol, atat ea si familia ei. "S-a intamplat…

- Doi barbați au fost atacați violent in Chiajna, județul Ilfov, de membrii unei grupari interlope. Unul dintre ei este fratele Alinei Pana, multipla campioana la culturism. Alina Pana a postat pe contul personal de Instagram mai multe imagini de la la locul faptei și susține ca fratele sau a mai fost…

- Doi barbati de aproximativ 35 de ani au fost agresati fizic in plina strada, la Chiajna, iar autoturismul unuia dintre ei a fost avariat grav in urma conflictului. Autorii agresiunii au fost identificati de politistii, dar inca nu au fost prinsi. Martorii sustin ca s-a tras cu arma, iar politistii fac…

- Christopher Aurier, fratele lui Serge (27 de ani), fundaș dreapta la Tottenham, a fost impușcat mortal in Toulouse, Franța. Fratele fotbalistului ar fi fost impușcat in afara unui club de noapte, fiind ulterior gasit de catre serviciile de urgența intr-o zona de la periferia orașului, informeaza BBC.…

- Un incident tragic s-a petrecut pe 9 mai intr-un parc din orașelul Griffin, din statul Georgia, din Statele Unite ale Americii. Doi frați au ieșit sa se joace intr-un parc din apropierea casei, iar cel mai mic dintre frați, in varsta de 5 ani, a gasit o arma, despre care a crezut ca e de jucarie, a…