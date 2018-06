Stiri pe aceeasi tema

- Primul lider PSD care nu-si acuza colegii demisionari de tradare. Dupa ce mai multi vicepresedinti si ministri social-democrati i-au criticat pe cei care au demisionat din PSD si au plecat in partidul lui Victor Ponta, apare singura voce din partid care nu ii acuza de tradare. Secretarul general adjunct,…

- Ministerul rus de Externe se declara “profund dezamagit” de decizia lui Trump de retragere a Statelor Unite din acordul nuclear cu Iranul, conform unei declaratii citate de Reuters. “Nu exista si nu pot exista motive pentru ruperea acordului – JCPOA. Planul si-a dovedit pe deplin eficienta”, se arata…

- Ministerul rus de Externe se declara "profund dezamagit" de decizia lui Trump de retragere a Statelor Unite din acordul nuclear cu Iranul. Marti Donald Trump isi motivase decizia, sustinand ca „regimul iranian este principalul sponsor al terorii”.

- Elevii de clasele a XI-a au avut, la simularea Bacalaureatului la istorie, de redactat un eseu despre Europa postbelica, iar cei de clasa a XII-a, despre Romania secolului XX, avand de mentionat informatii despre Constitutiile din aceasta perioada. Liceeni de la real au dat simularea la matematica.…

- Eleva de la Liceul Pedagogic ”Ioan Popescu” din Bârlad, care nu a știut cum se numește capitala Angliei, este în depresie. Scena a fost filmata la Balul Bobocilor din 2016. Protagonista filmulețului este acum în clasa a XI-a, iar unul…

- British Council, organism international britanic pentru relatii culturale si educatie, s-a declarat sambata 'profund dezamagit' de sanctiunile ruse, dupa ce Moscova a anuntat ca pune capat...

- Este doliu in lumea muzicii populare din Romania. O indragita cantareața a murit din cauza unei GRIPE NETRATATE. Colegii de scena sunt in stare de ȘOC Este doliu in lumea muzicii populare din Romania. O indragita cantareața a murit din cauza unei gripe care nu ar fi fost tratata corect. Cristina Fulgușin…

- Cu toate ca se afla in plin razboi cu baietii Ilenei Ciuculete, Cornel Gales a anuntat ca ii asteapta la parastasul cantaretei pe toti cei care au placerea sa vina, iar ulterior o sa imparta haine.