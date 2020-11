Stiri pe aceeasi tema

- Institutul "Cantacuzino" lanseaza pe piata imunomodulatorul OROSTIM-HV, care va putea fi achizitionat incepand cu data de 2 decembrie, de la punctul de vanzare al Institutului din Splaiul Independentei nr. 103, informeaza Ministerul Apararii Nationale (MApN). Luni, la sediul Institutului National de…

- POLIDIN reapare. Institutul Cantacuzino din București pregatește un produs de acest tip. Un produs de tip Polidin si un vaccin antigripal sunt in dezvoltare la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara “Cantacuzino”, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, directorul institutiei,…

- Institutul Cantacuzino din București pregatește un produs de tip Polidin foto: Agerpres. Institutul Cantacuzino din București pregatește un produs de tip Polidin și un vaccin antigripal. Directorul instituției, colonelul Florin Oancea a precizat ca vaccinul antigripal este testat pe 200.000…

- Un produs de tip Polidin si un vaccin gripal sunt in dezvoltare la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara „Cantacuzino”. Colonel doctor Florin Oancea a mai anunțat ca se planuiește relansarea polidinului, pe post de supliment alimentar. Conform lui Florin Oancea, polidinul iar ar…

- In plus, spune Oancea, Polidinul, a carui licența de producție a fost suspendata in urma cu noua ani, ar putea fi reintrodus pe piata ca supliment alimentar. ATENȚIE, imagini CUMPLITE! Teroriștii din VIENA au fost filmați in plina acțiune „Echipa de productie a vaccinului gripal desfasoara in prezent…

- Comandantul Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara „Cantacuzino”, colonel doctor Florin Oancea, a declarat ca Institutul va scoate pe piata pana la sfarsitul acestui an produsul Orostim, un supliment alimentar si are in plan relansarea polidinului, tot ca supliment alimentar,…

- Un vaccin antigripal produs la Institutul Cantacuzino ar putea fi pus pe piața anul viitor, in prezent vaccinul fiind in teste, a declarat, marți, comandantul institutului, colonel doctor Florin Oancea. “Echipa de productia a vaccinului gripal desfasoara in prezent mai multe activititati. Astfel, s-au…

- Colonelul doctor Florin Oancea a anuntat marti, intr-o conferinta de presa, ca echipa de productia a vaccinului gripal de la Institutul Cantacuzino desfasoara in prezent mai multe activititati. "Echipa de productia a vaccinului gripal desfasoara in prezent mai multe activititati. Astfel, s-au…