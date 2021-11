Premierul interimar Florin Citu, presedinte al PNL, a declarat, sambata, ca USR PLUS are in continuare "niste conditii bizare" in vederea formarii unei coalitii de guvernare si ca acest lucru indica faptul ca nu ar dori sa faca parte din Executiv.

Intrebat daca "este inchisa usa negocierilor" cu USR PLUS, Florin Citu nu a exclus ipoteza unei colaborari, dar a adaugat ca e complicat "sa lucrezi cu cineva care te ataca zilnic".

Citește și: VIDEO PSD și PNL anunța premierul: 'Mergem cu aceasta propunere la presedintele Romaniei'

"Eu asa am vazut la ei. Am vazut in continuare…