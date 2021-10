Stiri pe aceeasi tema

- Premierul interimar Florin Citu susține o conferinta de presa pe teme economice, la Palatul Victoria, a anuntat Biroul de presa al Guvernului.Conferinta de presa poate fi vazuta LIVE, mai jos in cadrul articolului:Principalele declarații ale lui Florin Cițu:Faptul ca am inclus reforme in PNRR este apreciat…

- Actorul Marius Manole a chemat la proteste pentru debarcarea lui Florin Cițu din varful Guvernului. Susținatorii USR il acuza pe actualul premier de abuz pentru revocarea din funcție a lui Stelian Ion de la Ministerul Justiției. In același timp, un protest amplu a fost anunțat pentru sambata seara in…

- Florin Cițu s-a laudat, marți seara, intr-o declarație de presa de la Palatul Victoria, cu cifrele legate de creșterea economica prezentate de INS. Premierul a spus ca și-a facut bine treaba, atat in mandatul de ministru de Finanțe, cat și in cel de acum. El a transmis ca ”eroii” acestei creșteri…