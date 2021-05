Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a prezintat, miercuri, in fața plenului reunit al Parlamentului, detaliile Planului National de Redresare și Reziliența (PNRR). Planul prevede o alocare maximala de 29,2 miliarde euro din fonduri europene (granturi nerambursabile și imprumuturi) pentru proiecte guvernamentale.…

- Liderii PNL reuniți luni, in ședința Biroului Executiv, au facut acuze grave la adresa ministrului USR PLUS Cristian Ghinea, de la care ar fi pornit “fake news”-ul privind majorarea varstei de pensionare pana la 70 de ani. Scandalul a plecat de la faptul ca in elaborarea Programului Național de Reziliența…

- Ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, anunța ca specialiștii de la PSD vor putea veni in cadrul ministerului pentru a studia documentele aflate in lucru la construirea Programului Național de Reziliența și Redresare. “Suntem in faza de lucru de dinaintea finalizarii. Așa cum am explicat deja…

- Premierul Florin Citu a declarat ca va avea o intalnire joi, de la ora 15.00, cu social-democratii pentru a discuta despre Planul National de Redresare si Rezilienta. Asta daca reprezentanții PSD vor da curs invitatiei. Șeful Guvernului a avut miercuri o discuție cu responsabilii din Guvern pentru a…

- Premierul Florin Citu a transmis, luni, un mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Libertatii Presei in care apreciaza munca de informare a jurnalistilor in pandemie. ”Lupta jurnalistilor pentru adevar este vitala mai ales acum, pentru a combate tot ce inseamna fake-news despre Covid-19 si vaccinare in pandemie”,…

- Premierul Florin Citu a anuntat, miercuri, ca a discutat cu ministrii, in sedinta Guvernului, despre Planul National de Redresare si Rezilienta, si le-a transmis ca este momentul ca lucrurile sa accelereze. „Sunt sigur ca vom avea un PNRR bun, prin care vom atrage toate sumele alocate Romaniei”, a spus…

- Premierul Florin Citu a declarat sambata, la Focsani, ca vrea ca ”emblema” Guvernului pe care il conduce sa fie constructia de spitale noi, subliniind ca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) va cuprinde sume pentru aceste proiecte. ”Cred ca cel mai important lucru si sigur va ramane emblema,…