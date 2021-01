VIDEO Florin Citu: Romania nu isi permite o majorare a pensiilor cu 40%

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a anuntat miercuri, intr-o conferinta de presa la Platul Victoria, ca salariul minim in Romania va creste cu 3,1%. "Salariul minim va creste in 2021 cu 3%, asa cum v-am anuntat, peste rata inflatiei in 2020, deci si peste estimarea de rata de inflatie in 2021, deci pastrand…

- CCR considera constituționala legea care majoreaza punctul de pensie cu 40%. Cițu: Romania nu si-a permis in 2020 si nu isi permite nici in acest an o majorare cu 40%. Respectam calendarul asumat Premierul Florin Citu a declarat ca Romania nu si-a permis in 2020 si nu isi permite nici in acest an o…

- Lucratorii sezonieri din Romania pot lucra anul acesta in Regatul Unit, viza asigurand o sedere de pana la sase luni, arata un mesaj al Ambasadei Marii Britanii in tara noastra. "Cetatenii romani care cauta munca sezoniera in Marea Britanie vor fi bineveniti in 2021. Proiectul pilot pentru…

- In anul 2021, romanii vor avea 15 zile libere, sapte dintre acestea sunt in cursul saptamanii, iar restul de opt sunt in weekend. In 2020, 11 dintre cele 15 zile libere au fost in timpul saptamanii. In 2021, romanii vor avea trei minivacante, de Anul Nou, de Paste si de Rusalii.…

- O vanzatoare din Arad a fost concediata dupa ce a ramas insarcinata in timp ce se afla in concediu maternal. Femeia a contestat in instanta decizia, iar judecatorii i-au dat castig de cauza. Tribunalul Arad a pronuntat, la finalul lunii noiembrie 2020, o prima sentinta intr-un dosar in…

- Organizatorii UNTOLD anunta ca editia din 2021 a festivalului, a sasea, va avea loc in perioada 5-8 august. "Unul dintre cele mai asteptate momente de fanii festivalului UNTOLD este in fiecare an anuntarea datei pentru editia urmatoare. Este momentul in care fanii festivalului incep sa viseze…

- Ministrul Justitei, Catalin Predoiu, a declarat marti, 10 noiembrie, ca dosarul de extradare al omului de afaceri, Puiu Popoviciu, condamnat la sapte ani de inchisoare cu executare, va intra in ultima faza de apel in luna martie a anului viitor. Milionarul Puiu Popoviciu a plecat in Marea…

- Romania a inregistrat cea mai mare scadere a sosirilor de turisti straini din Uniunea Europeana, inregistrand o diminuare de 90% a noptilor petrecute de straini in unitatile de cazare in luna iulie a acestui an comparativ cu aceeasi luna a anului trecut, conform datelor Eurostat. Multe…