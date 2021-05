Stiri pe aceeasi tema

- Florin Citu, premierul Romaniei, a precizat ca se gandeste la cateva masuri de relaxare pentru 1 iunie, daca se atinge cifra de 5 milioane de persoane vaccinate anti-Covid. De asemenea, premierul a precizat si data la care s-a gandit pentru renuntarea la purtarea mastii in public. Purtatul mastii in…

- Premierul Florin Citu a declarat in cadrul conferintei de presa de astazi ca s ar putea renunta la obligativitatea privind purtarea mastii in aer liber abia dupa data de 1 august, conform Agerpres.Acesta a subliniat ca acest lucru depinde de ritmul in care se desfasoara imunizarea populatiei. Deocamdata…

- Prim-ministrul Florin Citu a declarat marti ca s-ar putea renunta la obligativitatea privind purtarea mastii in aer liber abia dupa data de 1 august, dar a precizat ca si acest lucru depinde de ritmul in care se desfasoara imunizarea populatiei. ‘Deocamdata nu. As astepta 1 august pentru acest lucru.…

- Restaurantele și hotelurile ar putea fi deschise la 100% din capacitate pentru persoanele vaccinate, de la 1 iunie, a anunțat, marți, premierul Florin Cițu, potrivit g4media.ro. Daca se atinge pragul de 5 milioane de persoane vaccinate, masca nu va mai fi obligatorie pe plaja sau la munte. „Daca ajungem…

- Comitetul interministerial pentru revenirea Romaniei la normalitate incepand cu 1 iunie 2021 se reunește astazi la Guvern. Premierul, miniștrii și reprezentanții DSU și INSP discuta despre masurile care ar putea fi luate, daca vaccinarea merge bine.

- De la 1 iulie am putea sa nu mai purtam masca de protectie, a anuntat, vineri, premierul Florin Citu. Seful Guvernului vrea ca relaxarea sa inceapa in iunie si din iulie sa ne intoarcem la normalitate, atunci cand vom avea peste 10 milioane de persoane vaccinate. "Vreau de la 1 iunie sa relaxam…

- Intr-o postare pe pagina sa de pe o rețea sociala, premierul Florin Citu subliniaza rezultatele campaniei naționale de vaccinare și le cere romanilor sa respecte noile masuri de restricție : „Depinde doar de noi sa revenim la normalitate”. „2 milioane de oameni vaccinați anti-COVID, adica 10% din populație,…