Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat sambata, 29 ianuarie, intr-o conferința de presa, ca singurul lui regret este ca nu a avut timpul necesar, ca premier, pentru a duce la final reformele propuse și a prezentat un grafic din raportul OCDE, aratand ca țara noastra a avut cea mai rapida revenire…

- Premierul Nicolae Ciuca a vorbit marti seara despre noile masuri pentru compensarea facturilor la gaze si energie. Potrivit premierului Nicolae Ciuca, nicio persoana nu va plati mai mult de 0,8 lei pe Kwh pentru energie si 0,31 lei pentru gaze, indiferent de consum. De asemenea, pentru consumatorii…

- Florin Cițu, despre ALEGERILE din 2024: „Incep un turneu in filialele PNL. Vreau ca PNL sa fie cel mai mare partid politic din Romania” Florin Cițu, despre ALEGERILE din 2024: „Incep un turneu in filialele PNL. Vreau ca PNL sa fie cel mai mare partid politic din Romania” Presedintele PNL, Florin Citu,…

- Liderul partidului de guvernamant PNL, fostul premier Florin Cițu, a declarat marți seara, la Digi24, ca Romania risca sa intre in recesiune in acest an. „Sa stiti ca acum vorbim de facturile la gaze, dar in acelasi timp exista in mediul economic, deja se construieste, o situatie dificila.…

- Dupa ce state ca Ungaria și Polonia au decis sa introduca TVA zero la alimentele de baza și PSD ar vrea acest lucru, doar ca liberalii nu sunt de acord cu aceasta masura. PNL nu vrea TVA zero Liderul PNL, Florin Cițu , afirma ca nu este de acord propunerea PSD privind zero TVA la alimentele de baza.…

- Presedintele PNL, Florin Citu, se arata amuzat si rade atunci cand este intrebat despre un eventual congres in cadrul caruia sa fie schimbat de la sefia partidului. "Schimbarea mea din functie va fi la urmatorul congres, in 2025", afirma liderul liberal. "Cred ca vorbesc cei care nu au trecut prin Congres…

- Liderul, PNL Florin Cițu, asteapta deja cateva concluzii de la Alexandru Rafila, ministrul Sanatatii. Fostul premier doreste sa vada cum anume s-au reglat unele lucruri in gestionarea pandemiei, acum de cand Sanatatea este la PSD. Seful liberalilor a cerut o evaluare din partea specialiștilor pe tema…

- Pentru data de 12 decembrie, curent in regiunea transnistreana a Republicii Moldova este preconizata desfașurarea așa-numitor ”alegeri prezidențiale”. Intr-un comunicat remis presei, Biroul Politici de Reintegrare declara ca acest exercițiu se desfașoara in afara cadrului constituțional și…