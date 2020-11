Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat luni ca exclude varianta unui acord cu FMI, necesarul de finantare pentru acest an fiind acoperit aproape integral. El a dat asigurari ca punctul de pensie va creste in fiecare an.

- Ministerul Finantelor va pregati rectificarea bugetara care ar putea fi gata in a doua saptamana a lunii noiembrie, a anuntat, luni, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, adaugand ca a primit nevoile de finantare pentru fiecare ordonator de credite in parte. "Urmeaza discutiile despre rectificarea…

- Ministrul Finanțelor da asigurari ca taxele nu vor crește nici in acest an, nici in anul urmator și spune ca are soluții de finanțare pentru 2020 Ministerul Finantelor nu are in vedere o majorare a taxelor nici in acest an si nici in anul urmator, pentru ca are deja solutii de finantare a cheltuielilor…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat ca testele pentru Covid facute angajaților vor deveni cheltuieli deductibile de la bugetul de stat. Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, a ținut sa-i reaminteasca ministrului ca Primaria București deja testeaza gratuit de șase luni.„Reglementarea…

- Septembrie este a doua luna consecutiva in care veniturile la buget sunt mai mari decat in aceeasi luna a anului trecut, scrie ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, pe pagina sa de Facebook.

- „Riscul pentru Romania este foarte mare. Inseamna o aruncare a Romaniei in criza. Mi se pare ca cei de la PSD, din disperare, folosesc acest instrument - Parlamentul - și ii amagesc pe oameni. Orice in plus ne va costa foarte mult. Este scenariul Greciei spre care ne indreptam daca acceptam aceasta…

- Guvernul va reintroduce pe ordinea de zi ordonanta de urgenta privitoare la modificarile la Programul IMM Invest, a informat, luni, premierul Ludovic Orban. "Va trebui sa reintroducem pe ordinea de zi ordonanta de urgenta privitoare la modificarile la IMM Invest", a declarat Orban, la inceputul sedintei…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat joi seara ca pensiile vor crește "cu cea mai mare suma pe care au vazut-o romanii", in ciuda contextului economic global dificil. The post Ministrul Cițu: Creștem pensiile cu cea mai mare suma pe care au vazut-o romanii appeared first on Realitatea de Mureș.…