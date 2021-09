Stiri pe aceeasi tema

- Inceperea noului an școlar in contextul pandemiei de coronavirus reprezinta o provocare pentru toate parțile implicate in procesul educațional, fie ca vorbim despre profesori, elevi sau parinți, de aceea doresc sa va urez un an școlar mai bun, putere de munca, iar noi in calitate de parinți, sa nu uitam…

- Inceperea noului an scolar va fi tema videoconferintei organizate duminica la Palatul Victoria. Premierul Florin Citu va discuta cu prefectii si cu reprezentantii Directiilor de Sanatate Publica despre pregatirile in vederea deschiderii noului an scolar, care sta tot sub semnul pandemiei de coronavirus.…

- Patriarhul Daniel a transmis vineri un mesaj de binecuvantare elevilor, parintilor, invatatorilor si profesorilor romani de pretutindeni, in contextul inceperii noului an școlar. Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a declarat 2021 an omagial al pastoratiei romanilor din afara Romaniei. „Prin…

- La ședința de astazi vor participa atat reprezentanți ai Ministerului Sanatații și Ministerului Educației, cat și reprezentanți ai INSP și CNSU. In cadrul ședinței se vor discuta condițiile inceperii noului an școlar pe 13 septembrie, astfel incat miercuri sa poata fi ordinul comun de miniștri intre…

- Vineri dimineața, la sediul Instituției Prefectului, a avut loc ședința Colegiului Prefectural condusa de prefectul județului Cluj, Tasnadi Istvan-Szilard, alaturi de subprefectul Irina Munteanu. In... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Cu trei saptamani pana la data anunțata pentru inceperea noului an școlar, fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea, trimite sageți la adresa guvernanților, pe o tema de interes deopotriva pentru copii și parinți, dar și pentru cadrele didactice, dat fiind contextul generat de noul coronavirus.…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, vine cu noi lamuriri in ceea ce privește inceperea noului an școlar. Specialistul este de parere ca elevii merg prin tot felul de locuri aglomerate, cum ar fi cluburi, petreceri, merg prin mall-uri, in parcuri de distracții. Parinții ii lasa sa mearga in locuri de…

- Premierul Florin Citu a declarat ca vrea ca anul scolar sa inceapa cu prezenta fizica si sa continue in acelasi format.„Am avut doua lucruri pe care le-am spus la inceput. Am spus - si raman ferm pe acestea: vreau ca anul acesta anul scolar sa inceapa cu prezenta fizica si sa ramana cu prezenta fizica.…