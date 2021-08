Stiri pe aceeasi tema

- INS a anunțat oficia ca romanii cheltuie 85% din veniturile pe care le au pe cheltuielile legate de traiul zilnic. Premierul Florin Cițu face insa un nou anunț triumfalist despre cat de bine o duc romanii. "Premiera pentru Romania. INS a publicat detalii despre creșterea economica din…

- Premierul Florin Cițu continua sa laude performanțele economice ale Romaniei, care are cea mai mare creștere economica estimata din Europa. ”Am promis, am facut! Comisia Europeana estimeaza o creștere economica de 7.4% in 2021 pentru Romania. CEA MAI MARE creștere economica din UE! Sectorul privat a…

- Premierul Florin Citu a aratat, vineri, citand un studiu recent al PricewaterhouseCoopers, ca increderea managerilor companiilor din Romania in perspectivele de crestere a tarii noastre a atins un nivel record in ultimul deceniu, de cand este realizat acest raport, adaugand ca acest lucru arata ca solutiile…

- Premierul Florin Citu a declarat, vineri, la Baia Mare, ca Romania este in top cinci tari ale lumii care au avut crestere economica in perioada pandemiei. Declaratia vine in contextul in care Comisia Europeana a publicat un document cu privire la situatia economica din Romania, facand referire la deficitul…

- Premierul Florin Citu a anunțat, vineri, la Baia Mare, ca Romania este in top cinci tari ale lumii care au avut crestere economica in perioada pandemiei. Intrebat referitor la un document publicat de...

- Premierul Florin Citu anunța ca Fondul Monetar International (FMI) estimeaza pentru Romania „o creștere economica in 2021 de 7% (cu 3 pp peste estimarile inițiale) și un deficit bugetar de 6.8% (vs.7.2% estimare inițiala)”. „Cea mai buna perioada pentru romani abia incepe”, afirma Cițu. Redam mesajul…

- Premierul Florin Citu informeaza ca Fondul Monetar International "estimeaza o crestere economica in 2021 de 7% (cu 3 puncte procentuale peste estimarile initiale) si un deficit bugetar de 6,8% (vs. 7,2% estimare initiala)".

- Copie cu planul prin care Guvernul Boc, alaturi de Basescu, a gasit de cuviinta sa taie de-a valma, salarii, pensii si alocatii pentru a trece peste criza economica, prin acest PNRR al guvernarii Catu, romanii vor fi lipsiti iar de crestere economica, pensii, salarii si alocatii pentru copii. Timp de…