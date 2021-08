Stiri pe aceeasi tema

- Decizia de a demite directorul CFR in urma accidentelor petrecute in ultimele zile in Romania apartine exclusiv Ministerului Transporturilor, a declarat premierul Florin Citu, prezent sambata la Tulcea, la Conferinta judeteana a PNL, conform Agerpres. Intrebat cum comenteaza faptul ca la nivelul conducerii…

- Premierul Florin Cițu spune ca Guvernul va face reforme prin ordonanțe de urgența, pentru ca mai multe proiecte ale executivului au fost blocate in Palament, deși acolo exista o majoritate a coaliției. Cițu a dat ca exemplu creșterea alocațiilor pentru copii, care urmeaza sa fie decisa prin OUG.

- Premierul Florin Cițu anunța, dupa intalnirea cu reprezentanții cultelor religioase din Sibiu, ca discuția a fost foarte buna: „vor fi caravane la nivel local, mai ales in mediul rural, iar preoții vor sa se implice”. „Astazi am avut o intalnire cu reprezentanții cultelor religioase din Sibiu,…

- Premierul Florin Citu afirma, dupa ce INS a anuntat cresterea castigului salarial mediu nominal net, ca veniturile romanilor cresc cu adevarat, nu doar pe hartie, iar cu un venit mai mare se pot cumpara, pe bune, mai multe lucruri. INS a anunțat ieri: „Aprilie 2021 comparativ cu Aprilie 2020 Comparativ…

- Premierul Florin Citu sustine ca presedintele Klaus Iohannis nu se implica in competitia interna pentru functia de presedinte al Partidului National Liberal (PNL). El a declarat, intr-o emisiune la Digi 24, ca optiunea sefului statului a fost manifestata in momentul in care a numit premierul. "Presedintele…

- Premierul Florin Citu a declarat, joi seara, ca un grup de lucru se ocupa cu reforma pensiilor din Romania, iar dupa ce vor fi luate decizii clare, acestea vor fi comunicate. Prim-ministrul a declarat ca actualul sistem de pensii va intra in colaps in 15 ani, daca acum nu se fac modificari.

- Premierul Florin Citu a vorbit, miercuri seara, despre intrarea sa in politica dar si despre cum ar trebui sa fie Romania la 30 de ani de la caderea comunismului. ”Cand am intrat in politica, nu prea stiam eu de ce intru in politica. Am intrat in politica pe partea liberala pentru ca sunt…

- Premierul Cițu amenința: ”Ministerele care nu fac reforma nu vor primi bani la rectificare”. Premierul Florin Cițu a anunțat ca nu a primit pana acum, din partea ministerelor, planuri de restructuare și reducere a cheltuielilor de presonal. ”Am cerut miniștrilor sa faca reforma in propria ograda. Poți…