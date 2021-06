Prim-ministrul Florin Citu a apreciat miercuri ca Sectia Speciala ar trebui sa fie desfiintata pana la finele anului. In cadrul unei conferinte de presa sustinute la Palatul Victoria, intrebat daca Sectia speciala va fi desfiintata in acest an, Citu a replicat: "Ar trebui sa fie". El a aratat, de asemenea, ca va sustine in cadrul coalitiei desfiintarea Sectiei Speciale, conform proiectului propus de Guvern. "Nu putem sa negam ceea ce scrie in raport (MCV, n.r.). Aceasta guvernare a facut progrese importante in a elimina din tot ceea ce a fost stricat sau a fost introdus gresit in sistemul juridic…