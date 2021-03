Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu evita sa faca aprecieri cu privire la activitatea ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, el afirmand ca va realiza o evaluare a activitatii membrilor cabinetului sau la jumatatea anului. El sustine ca in evaluarea ministrilor va tine de cont de obiectivele propuse si de modul…

- Parlamentarul PSD Radu Cristescu ii adreseaza trei intrebari șefului SPP, dupa ce a observat ca ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, are o garda de corp. Citește și: INEDIT Confesiunile unui calugar in timpul pandemiei: Mi-e frica de o viitoare ‘casta a talibanilor’ ortodocși! „Il…

- Premierul Florin Cițu a fost intrebat daca exista tensiuni intre el și ministrul Vlad Voiculescu și a spus ca uneori ei se contrazic. Prim-ministrul are și o explicație: informațiile nu ajung intotdeauna in același timp la ei doi. Premierul Florin Cițu a vorbit despre relația cu ministrul…

- Premierul Florin Citu a spus luni, intr-o declaratie de presa, ca a purtat mai multe discutii cu Nelu Tataru, ministru al Sanatatii in Guvernul Orban, despre situatia din spitale. “Primim rapoarte in fiecare zi. Am vorbit cu domnul Tataru, sunt deja cateva rapoarte existente si trebuie sa ma uit peste…

- Premierul Florin Cițu il indeamna pe ministrul Sanatații sa se limiteze la fișa postului. Cițu ii transmite lui Vlad Voiculescu ca prim ministrul este cel care decide daca Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare, ramane sau nu in funcție. Nicidecum ministrul. ”Știți foarte bine ca acest…

- ”Dupa amiaza, alaturi de prim-ministrul Florin Citu si vicepremierul Dan Barna, am participat insotit de colegii mei, ministri din USR PLUS, la o intalnire cu presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis. Am vorbit impreuna despre prioritatile ministrilor USR-PLUS, iar presedintele ne-a indemnat sa…

