- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, presedintele Klaus Iohannis si premierul Florin Citu viziteaza, luni, Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti. La finalul vizitei, cei trei oficiali urmeaza sa sustina o conferinta de presa comuna. Spitalul Universitar de Urgenta…

- Presedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a fost primita, luni la Palatul Cotroceni, de catre seful statului Klaus Iohannis. Ulterior, oficialul european a avut o intrevedere si cu premierul Florin Citu, la Palatul Victoria.

- Jurnalista Ioana Ene Dogioiu susține ca premierul Florin Cițu are zilele numarate la Palatul Victoria, iar daca va fi dat jos in Parlament, atunci președintele Klaus Iohannis nu va avea de ales și va trebui sa nominalizeze un alt premier. ”Cand are nevoie premierul Cițu de majoritate?…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vine luni la Bucuresti, in cadrul seriei de vizite NextGenerationEU. Sefa CE se va intalni cu presedintele Klaus Iohannis si cu premierul Florin Citu. La ora 16,00, Ursula von der Leyen va fi primita la Palatul Cotroceni de seful statului, iar la…

- De la tribuna Congresului PNL, presedintele Klaus Iohannis a declarat ca nu e niciun motiv ca premierul Florin Citu sa-si dea demisia. Discursul presedintelui a fost intrerupt in repetate randuri de sustinatorii lui Ludovic Orban care i-au scandat numele favoritului lor. „Va vad hotarati si stiu ca…

- ​De la tribuna Congresului PNL, președintele Klaus Iohannis a declarat ca nu e niciun motiv ca premierul Florin Cîțu sa-și dea demisia. „Va vad hotarâți și știu ca va doriți ca România sa câștige, sa fie condusa de un guvern în care forța motrice sa fie PNL.…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a dat asigurari, marți , la Vila Lac, dupa o ședința informala a liberalilor care il susțin pe premierul Florin Cițu pentru șefia PNL, ca șeful Guvernului nu va fi schimbat. „Ii asigur pe toti ca si Barna si Ciolos sunt oameni responsabili si vor sa mearga…

- „Dupa ore bune in care speram la o #RomaniaNormala in politica și la o retragere a premierului Florin Cițu, solicit președintelui Klaus Iohannis sa ii ceara urgent demisia șefului Executivului!O #RomaniaNormala nu poate fi construita cu un premier penal, chiar daca este girat de Palatul Cotroceni!#PSD…