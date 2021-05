Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a afirmat, luni, la inaugurarea Programului National de Suport ”Din grija pentru copii”, ca, de maine, putem sa vaccinam si adolescentii. ”Ii incurajez pe parinti sa ia cea mai buna decizie pentru copiii lor”, a transmis premierul. Acesta a adaugat ca ”este nevoie de cat mai…

- Adeverinta de vaccinare ne-ar putea aduce beneficii. Ce facilitați pregatește Guvernul. Intr-o luna sau doua adeverinta de vaccinare ne-ar putea aduce beneficii. Dupa modelul altor tari si autoritatile de la noi se gandesc sa le permita accesul fara testare celor imunizati in salile de teatru la cinematograf,…

- Din cauza restricțiilor impuse de criza Covid, programul de internship al Guvernului se desfașoara in 2021 in mai multe etape. Joi a inceput prima etapa, in care opt studenți fac stagii de practica la Palatul Victoria. Potrivit unui comunicat al Guvernului, timp de doua luni, in aprilie și…

- Dupa ce Guvernul a fost acuzat inclusiv de unii din susținatorii sai ca a introdus restricții fara sa le explice in amanunt și de aici s-a ajuns ca oamenii sa nu ințeleaga necesitatea adoptarii noilor masuri, premierul Florin Cițu a ieșit miercuri la Palatul Victoria sa explice, in premiera in mandatul…

- UPDATE – Guvernul a aprobat alocarea sumelor necesare pentru plata tichetelor de masa ale minerilor aflati in greva foamei la Suceava, a declarat joi prim-ministrul Florin Citu. ‘Prin hotarare de guvern, am alocat sumele necesare pentru plata tichetelor de masa pentru minerii care sunt astazi, erau…

- Nicușor Dan a mers, luni, la Palatul Victoria, pentru a discuta cu premierul Florin Cițu, in cadrul unei intrevederi pe care a convocat-o șeful Executivului, pe tema situației generate de noul coronavirus in București. Totul, pe fondul temerilor ca s-ar putea ajunge la o posibila carantinare a Capitalei. …

- Deși localurile ar trebui sa fie inchise ca urmare a pandemiei, in unele cluburi din Capitala sunt organizate in continuare petreceri. Bucureștiul este sufocat de numarul mare de noi imbolnaviri, iar autoritațile iau in calcul instituirea unor noi masuri restrictive , insa grija administratorilor acestor…

- Guvernul a aprobat, vineri, plafonul garantiilor pe 2021 pentru Programul „Noua Casa”. Plafonul de garanții al programului Noua Casa, inlocuitorul Primei Case, scade cu un sfert in 2021. Guvernul a adoptat in sedinta de vineri Hotararea pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 717/2009…