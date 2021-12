Președintele PNL, Florin Cițu, iși menține parerea ca intrarea PSD la guvernare a fost singura soluție posibila la acel moment pentru salvarea crizei politice in care intrase Romania. Liderul PNL susține ca alianța cu PSD poate fi benefica daca unele proiecte o sa fie implementate in cele din urma: PNRR, reforma pensiilor, a salarizarii, a administrației publice sau digitalizarea țarii,

„Eu nu iau decizii de unul singur in partid. Acum in PNL e democrație: nu sunt voturi in unanimitate. (...) Dacian Cioloș a mers la vot, deși nu avea voturile. Nu noi am intarziat. USR trebuia sa se opreasca.…