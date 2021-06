Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a amintit vineri, la Zalau, ca ”certificatul verde” digital, emis la nivel european pentru a facilita calatoriile in UE, va fi valabil și in Romania de la 1 iulie, transmite Agerpres . ”De la 1 iulie vom avea certificat verde”, a afirmat premierul, in cadrul unei conferințe de…

- Premierul Florin Citu a afirmat, vineri, la Zalau, ca pandemia nu a trecut si trebuie intensificate eforturile pentru vaccinare. ”Aceasta campanie de vaccinare continua pana cand ne asiguram ca nu mai avem niciun caz de infectare”, a afirmat Citu, potrivit news.ro. ”Sunt aici pentru a sustine…

- Premierul Florin Citu anunta, pe 30 aprilie, ca in Romania exista toate conditiile sa se ajunga la 5 milioane de persoane vaccinate pana la 1 iunie. Conditiile poate au existat, insa organizarea a lasat de dorit, iar dorinta romanilor de a se vaccina a fost masiv supraevaluata. Astfel, miercuri,…

- Premierul Florin Cițu a declarat, sambata, ca țintele de vaccinare reprezinta borne de relaxare și a precizat ca rata de infectare in Romania a scazut, ceea ce inseamna ca imunizarea da roade. Prim-ministrul a mers la Circul Metropolitan din Capitala, intr-o acțiune in care toți membrii Guvernului participa…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a mulțumit marți premierului României, Florin Cîțu, care a mers la Bruxelles pentru a avea negocieri pentru Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), pentru o ”întâlnire constructiva”. ”Lucram…

- Premierul Florin Cițu a declarat, marți, la Satu Mare, ca ritmul de vaccinare este „un succes” și „pandemia va trece”. „Lucrurile merg foarte bine. Am primit vestea foarte buna ca de azi in Bucuresti suntem sub 1,5 la mie, ceea ce inseamna ca aceasta campanie de vaccinare este de succes. Este singurul…

- Premierul Florin Cițu a declarat luni, cu privire la protestele care au avut loc duminica in Romania impotriva restricțiilor, ca ii ințelege pe oameni ca au obosit, insa legea trebuie respectata. Totodata, el a mai adaugat ca opiniile sunt diferite, insa siguranța oamenilor trebuie sa fie pe primul…

- Premierul Florin Citu venit, miercuri, cu noi precizari legate de propunerea Comisiei Europene cu privire la existența unei adeverințe electronice verde care sa faciliteze libera circulatie in interiorul UE in perioada pandemiei: „Astfel de forme au existat si anul trecut. Nu e vorba de un pasaport…