VIDEO Florin Cîţu: Dacă nu vor veni reforme, nu vor fi alocate resurse Premierul Florin Citu a declarat marti, la finalul sedintei coalitiei de guvernare, ca acolo unde nu vor exista reforme, nu vor mai fi alocate resurse bugetare. Intrebat daca a primit vreun raspuns la solicitarea sa referitoare la reformele din ministere, premierul a spus: "Am cerut pana la urmatoarea rectificare bugetara. Daca nu va veni nicio reforma, nu vom mai finanta cu resurse". "A fost o discutie pe aceasta tema, mi s-au prezentat, unele reforme cred ca sunt in curs inteleg, vom primi in perioada urmatoare mai mult detalii si de aceea nici noi nu alocam resursele pe care le-au cerut, alocam… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Tocmai de aceea am spus ca va trebui sa avem verificarea aceasta pe toate ministerele. La ministere din USR mai multi ministri au inceput lucrul acesta. Uitati-va la Ministerul Sanatatii numirile la conducerea spitalelor se face pe baza de concurs, s-au schimbat consiliile de administratie si se organizeaza…

- Premierul Florin Cițu precizeaza, intr-un mesaj publicat luni pe Facebook, ca la rectificarea bugetara nu vor fi alocate sume in plus fața de inceputul anului, insa este posibil ca unele ministere sa primeasca bani, dar in limita deficitului asumat de 7,16%. Saptamana trecuta, Florin Cițu spunea ca…

- Premierul Florin Citu, ministru interimar al Finantelor, a declarat joi ca la rectificarea bugetara, fata de solicitarile cumulate pe toate ministerele, de 38 de miliarde de lei, vor fi alocari acolo unde este sigur ca vor fi cheltuiti banii. "38 de miliarde de lei cumulate pe toate ministerele,…

- Florin Cițu : „Alocam șapte miliarde de lei pentru proiectele care vizeaza drumuri județene și comunale” Florin Cițu : „Alocam șapte miliarde de lei pentru proiectele care vizeaza drumuri județene și comunale” Premierul Florin Cițu a anunțat dupa ședința de guvern ca Guvernul va aloca 7 miliarde de…

- Premierul Florin Citu a declarat, joi, ca doar 18% din sumele care au fost alocate in cele doua programe nationale de dezvoltare locala (PNDL) au avut ca destinatie infrastructura rutiera, el mentionand ca la nivel national vor fi alocate fonduri pentru reabilitarea drumurilor comunale si judetene.…

- Premierul Florin Citu a declarat, joi, ca doar 18% din sumele care au fost alocate in cele doua programe nationale de dezvoltare locala (PNDL) au avut ca destinatie infrastructura rutiera, el mentionand ca la nivel national vor fi alocate fonduri pentru reabilitarea drumurilor comunale si judetene.…

- Premierul Florin Citu a transmis, marti, in cadrul intalnirii pe care a avut-o cu reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei, ca Guvernul va mentine stabilitatea fiscala, va pune in practica reforme structurale amanate de multi ani in Romania si va creste anual resursele bugetare alocate investitiilor.…

- Premierul Florin Citu a declarat, joi, la Timisoara, ca in problema migrantilor este vorba despre siguranta romanilor si a cetatenilor care vin in Romania, dar si ca au fost alocate toate resursele necesare pentru a gestiona aceasta problema cat mai bine. Citu a adaugat ca nu a primit vreo cerere…