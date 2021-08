Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Mihai Tudose (PSD) spune ca premierul Florin Cițu se lauda cu o creștere economica care de fapt „ne da cu minus” daca scadem rata inflației, adica scumpirile. „Cel mai fericit cioclu. Premierul cu cazier/ țepar joaca alba-neagra cu datele economice. Anunța creștere de 13,6%…

- Sindicalistii Cartel Alfa au transmis, luni, ca salariul minim trebuie calculat in functie de cosul minim de consum lunar. ”Lunar, un roman are nevoie in medie de 2.818 lei net pentru un trai decent. Salariul minim este aproape jumatate din acea valoare”, au transmis sindicalistii, informeaza News.ro.…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a vorbit, luni, despre resctificarea bugetara și despre modul cum se va face aceasta in coaliția de guvernare. "Nu s-a discutat despre rectificare bugetara, Cel mai probabil pe 15 august se va face. Premierul este premierul unei coaliției de guvernare și toate…

- ARAD. Presedintele PNL Arad, Gheorghe Falca, a transmis un comunicat de presa imediat dupa vizita premierului Florin Citu in orasul nostru, comunicat in care precizeaza ca primul ministru a dat un mesaj favorabil dezvoltarii si descentralizarii.

- Anunțul a fost facut astazi, la Arad, de catre Prim-ministrul Guvernului Romaniei, Florin Cițu, in cadrul ședinței extraordinare a Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Vest. Premierul a prezentat planul in urma caruia Romania va beneficia de un buget de 29,2 miliarde de euro, prin granturi…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica, la Arad, ca relatia sa cu premierul Florin Citu nu s-a schimbat dupa ce acesta a intrat in cursa pentru presedintia partidului. Ludovic Orban spune ca nu este genul de om care sa faca poze ca sa-si arate sprijinul, subliniind ca, atunci cand un presedinte…

- Florin Cițu ar putea sa nu mai prinda relaxarile de la 1 iulie la Palatul Victoria! Este visul lui Marcel Ciolacu, liderul PSD avand și o strategie pentru a-l demite pe premier. Ciolacu vrea sa il dea jos pe Cițu dupa numai 6 luni de guvernare chiar cu voturile parlamentarilor din PNL, USR-PLUS…

- Este "foarte probabil" ca dosarul cu sina sa fie eliminat inainte de finalul anului, susține premierul Florin Cițu. "Noi am aratat anul trecut si am aratat prin masurile pe care le-am luat la Ministerul Finantelor ca digitalizarea se poate face foarte rapid. Nimeni nu credea anul trecut ca putem sa…