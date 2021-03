VIDEO Florin Cîțu dă lecții de INCOERENȚĂ: Salariile sunt mari la bugetari. Salariile sunt mici pentru că PIB-ul e mic Florin Cițu a dat lecții de incoerența, miercuri seara, la televiziunea B1 TV. Dupa ce a spus ca angajații din sectorul privat, cei mai mulți platiți cu salariul minim pe economie, achita din impozitele pe care le dau statului salariile bugetarilor, Cițu a spus ca cei din sectorul public au salarii crescute. Apoi, a spus ca salariile bugetarilor sunt mici pentru ca și PIB-ul Romaniei este mic. Cițu și-a continuat lecția și cand a vorbit despre sindicate și protestele acestora. ”Romanii ar trebui sa spuna daca performanța statului roman s-a dublat in ultimii 4 ani de zile, deși… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

