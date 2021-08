VIDEO Florin Cîțu confirmă că prețul la energia electrică va EXPLODA: 'Prețurile cresc și nu mi se pare normal' Energia electrica va deveni o ”scumpa”! La propriu, pentru ca prețurile au crescut și urmeaza sa explodeze la iarna, ceea ce va da peste cap nu doar facturile la electricitate, ci va majora prețurile la aproape toate produsele. Florin Cițu a recunoscut ca problema nu poate fi rezolvata prea curand, nici macar pentru consumatorii cu bani puțini. Premierul a spus ca vrea sa grabeasca votarea unei legi, care acum se afla la Camera Deputaților, dar ea ar putea fi pusa in aplicare abia de la anul. Citește și: Romania are cel mai mare preț al energiei din UE - Cum explica ministrul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

