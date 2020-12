Stiri pe aceeasi tema

- ”Am predat astazi mandatul unui profesionist. Sunt sigur ca va continua ce am inceput in acest an, in special proiecte de digitalizare a ANAF si a Ministerului de Finante. Sunt multe de facut, sper ca anul acesta sa introducem e-facturare, asta inseamna venituri la buget de aproape doua puncte procentuale,…

- Alexandru Nazare a preluat joi mandatul de ministru al Finantelor de la Florin Citu, cei doi discutand joi despre buget, urmand ca saptamana viitoare noul ministru sa prezinte executia bugetara pe 11 luni.

- Premierul Florin Cițu a predat oficial mandatul de ministru al Finanțelor succesorului sau Alexandru Nazare. Cițu a explicat și ce au discutat privind planurile de viitor. Citește și: Tudor Chirila, revoltat de decizia PNL: Mesaj dur impotriva unui ministru din Guvernul Cițu/ VIDEO "Am…

- Florin Citu, ministrul de finante, a spus, raspunzand unei intrebari ZF, ca la nivelul Ministerului de Finante exista discutii privind prelungirea masurii amanarii ratelor, insa nu poate face publice mai multe detalii pana la aparitia formei finale a deciziei.

- Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu, a declarat, sambata, intr-o conferința de presa, ca pensiile și salariul minim vor crește „in perioada urmatoare”, fara a avansa un procent sau o data, informeaza Mediafax. Florin Cițu a fost intrebat, intr-o conferința de presa, daca revenirea economiei,…

- Ministerul Finantelor va pregati rectificarea bugetara, care ar putea fi gata in a doua saptamana a lunii noiembrie, a anuntat ministrul Florin Cițu. El a precizat ca a primit nevoile de finantare pentru fiecare ordonator de credite in parte.

- „Nu veți vedea creșteri de taxe anul viitor. Am mai spus asta. Este primul guvern care scoate toate taxele puse de socialiști. Toate acele taxe introduse de Marcel Ciolacu, Sorin Grindeau și toata gașca”, a declarat Florin Cițu. Tataru: Nu vom ajunge sa alegem intre pacienți. Medicul roman știe ce…

- Ministerul Finanțelor pregatește un proiect de o ordonanta de urgenta care va reglementa esalonarea la plata în forma simplificata a obligatiilor bugetare, pe o perioada de 12 luni. Eșalonarea este pentru obligatii cumulate de la data intrarii în starea de urgenta pâna în data…